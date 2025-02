SMTT dará apoio a 11 bloquinhos de rua no próximo fim de semana

Aracaju se prepara para mais um fim de semana animado com a passagem de diversos bloquinhos de rua nos dias 22 e 23, sábado e domingo. Para isso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) realizará apoio para melhor circulação de veículos a fim de garantir a segurança e a fluidez no trânsito. Com um total de 39 blocos programados, sendo 28 no sábado e 11 no domingo, motoristas e foliões deverão redobrar a atenção para evitar transtornos. Agentes da SMTT estarão presentes para coordenar o trânsito e orientar os condutores durante os eventos.

O coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, destacou que organizadores de vários bloquinhos solicitaram o apoio da superintendência antecipadamente. “A gente fez o estudo da viabilidade, olhou se nos trajetos há linhas de ônibus, para podermos fazer as adequações necessárias, e daremos o apoio no final de semana”, disse.

Ele ressaltou, ainda, alguns cuidados que os condutores devem tomar ao transitarem pelos locais onde acontecerão esses eventos. “Todo o fluxo na região dos bloquinhos é mudado, então a gente sempre pede prudência aos condutores para procurarem rotas alternativas, optar por transporte público ou alternativo e seguirem as orientações dos agentes que acompanharão esses eventos”, declarou.

Confira os bloquinhos

SÁBADO, 22/02

Bloquinho Babyleu Folia

Carnaval do CEE

2° Bloquinho Amigos do Ponto Novo

Se for cair, caia no Carnalucia 2025

Bloquinho de rua: Cortejo do Zé Pereira

Bloquinho do Col. Pequeno Príncipe

Confraternização

Alegria em Movimento

Bugio: Minha Paixão

Carnaval do Gente Miúda

CarnaCAM

Carnaval Run Fest

Carnaval da Maple Beer

Bloco das Abelhas

Amigos do Teacher

Eu só fico, se você não só se for

Bloco do Saque

Festa Infantil

Bloco dos Lisos

COFC, Carnaval ecofantástico

Carnaval do Col. Profa. Jó

Bloquinho Nosso Clube

Bloquinho G Drinks

Bloquinho na Comunidade

Bloquinho da Chimboca

Bloquinho do Nito

Bloquinho Amigos do UGA

Bloco Galo do Augusto Franco

DOMINGO, 23/02

Hulk Folia

Bloco Explosão

Vem Ni Mim Arnesto

9° Bloco Baba de Saia

Carna Ciras

Bloco As Abaladas

16° Carna Família

Carnaval Cristão

Carnaval

Bloquinho do Nito

Bloquinho da Brasília

