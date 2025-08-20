SMTT de Aracaju altera itinerário da linha 702 Augusto Franco/Beira Mar a partir deste sábado

Para otimizar o tempo de viagem da linha 702 Augusto Franco/Beira Mar, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, a partir deste sábado, 23, entram em vigor mudanças no itinerário da linha, proporcionando maior eficiência operacional, além de ampliar a qualidade do atendimento aos moradores do conjunto Augusto Franco e melhorar da fluidez na região central da cidade.

O trajeto da linha seguia de forma direta para o final de linha do conjunto logo após passar pela região da Universidade Tiradentes (Unit). Com a modificação, o ônibus passará a circular por mais ruas internas do conjunto Augusto Franco antes de chegar ao seu ponto final, garantindo uma cobertura mais ampla dentro da comunidade e oferecendo maior comodidade aos passageiros que utilizam o transporte diariamente.

Outra mudança relevante é que a linha 702 deixará de seguir até o Terminal do Centro. Estudos técnicos realizados identificaram que a retirada desse trecho permitirá maior agilidade na operação, reduzindo o tempo de percurso e tornando o serviço mais eficiente. Já os passageiros que desejarem continuar a viagem até o Terminal do Centro não ficarão desassistidos, pois terão à disposição a integração no Terminal do Mercado, que possibilita conexões rápidas e seguras com diversas outras linhas que atendem à região central.

Novo Itinerário:

Sentido: Conjunto Augusto Franco / Terminal Mercado

Praça. Major Edeltrudes Teles (final de linha do Conj. Augusto Franco) Rua Mª de Lourdes Ramos Gonçalves (antiga A5) → Av. José Josino de Almeida (Av. Canal 4) → Retorno → Av. José Josino de Almeida (Av. Canal 4) → Rua Major Hunaldo dos Santos → Rua Promotor Fernando Maia → Rua João Smith → Av. Caçula Barreto (Av. Canal 3) → Retorno → Av. Caçula Barreto (Av. Canal 3) → Fernando Gomes Ferreira → Cel Manoel Ramos dos Santos → Rua Antônio Leite Guimarães (antiga A2) → Trav. Ofenísia Freire → Rua Tenente Waldir dos Santos → Av. Dr. Tarcísio Daniel dos Santos → Av. Emp. José Carlos Silva (antigo Heráclito Rollemberg) → Av. José Josino de Almeida (Av. Canal 4) → Rua Promotor Joaquim Valença → Av. Dr. José Tomaz D’Ávila Nabuco (Av. Canal 5) → Av. Murilo Dantas (antigo Farol) → Av. Paulo Barreto de Menezes (antiga Beira Mar) → Av. Delmiro Gouveia (Shopping Riomar) → Retorno → Av. Delmiro Gouveia → Av. Paulo Barreto de Menezes (antiga Beira Mar) → Av. Ivo do Prado → Av. Rio Branco (canaleta) → Av. Ivo do Prado → Av. Otoniel Doria → Av. Gen. Calazans → Av. João Rodrigues.

Sentido: Terminal Mercado / Conjunto Augusto Franco

Terminal Mercado → Av. Otoniel Dória → Av. Rio Branco (canaleta) → Av. Ivo do Prado → Av. Paulo Barreto de Menezes (antiga Beira Mar) →Av. Delmiro Gouveia (Shopping Riomar) → Retorno → Av. Delmiro Gouveia → Av. Paulo Barreto de Menezes (antiga Beira Mar) → Av. Murilo Dantas (antigo Farol) → Av. Dr. José Tomaz D’Ávila Nabuco (Av. Canal 5) → Av. José Carlos Silva → R. Dois → Abraão Crispim de Souza → Av. Dr. Tarcísio Daniel dos Santos → Rua Tenente Waldir dos Santos → R. Cel Manoel Ramos dos Santos → R. Fernando Gomes Ferreira → Av. Caçula Barreto (Av. Canal 3) → Retorno → Av. Caçula Barreto (Av. Canal 3) → R. Antonio Fonseca Neto → R. Promotor Fernando Maia → Rua Major Hunaldo dos Santos → Av. José Josino de Almeida (Av. Canal 4) → Retorno → Av. José Josino de Almeida (Av. Canal 4) → R. José Francisco Prejuízo → Praça Major Edeltrudes Teles (final de linha do Conj. Augusto Franco).

Foto: Ascom/SMTT