SMTT de Aracaju altera itinerário das linhas Circular Praias 600-1 e 600-2

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que as linhas Circular Praias 600-1 e 600-2 passaram por mudanças temporárias em seus trajetos, em razão das obras executadas pela Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) na Orla Pôr do Sol, que integram o projeto de revitalização da área.

A intervenção tem como finalidade implantar um sistema de coleta de esgoto, drenagem e pavimentação em diversas ruas da região. Durante esse período, os ônibus deixarão de circular pela Avenida Dr. José Emídio do Nascimento, Rua C e Rua E, eles farão o retorno na rotatória que liga a Rodovia Ayrton Senna à rua José Francisco Matias.

A alteração no percurso tem como foco principal assegurar a segurança viária, manter a fluidez do trânsito e proteger tanto os veículos quanto os passageiros durante a realização das obras. Assim que os serviços forem finalizados, as linhas 600-1 e 600-2 voltarão a operar normalmente, com ponto final na Orla Pôr do Sol.

600-1 – Term. Zona Sul / via Rod. Inácio Barbosa / Mosqueiro Terminal Zona Sul

Terminal Zona Sul →Av. Rotary →Av. Santos Dumont →Rodovia SE 100 (Rod. Inácio Barbosa – antiga Rod. José Sarney) →Av. Dr. José Domingos Maia (acesso à Rod. dos Náufragos após o Bar do Marujo) →Rodovia dos Náufragos → Rótula →Rua José Francisco Matias →Rodovia Ayrton Senna (Linha Verde) →Rodovia dos Náufragos →Rodovia Ecologista Chico Mendes (antiga Rod. João Alves Bezerra) – Povoado Areia Branca →Retorno no final da rodovia (com Rua 20) →Rod. Ecologista Chico Mendes (antiga Rod. João Alves Bezerra) – Povoado Areia Branca →Rodovia dos Náufragos →Av. Melício Machado →Av. Hildete Falcão Batista →Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) →Av. Antônio Alves →Terminal Zona Sul

600-2 – Term. Zona Sul / via Rod. dos Náufragos / Mosqueiro

Terminal Zona Sul →Rua Juiz Moacir Sobral →Rua Jornalista Paulo Costa →Av. Rotary →Av. Antônio Alves →Av. Emp. José Carlos Silva (antiga Heráclito Rollemberg) →Av. Hildete Falcão Batista →Av. Melício Machado→ Rodovia dos Náufragos→ Rod. Ecologista Chico Mendes (antiga Rod. João Alves Bezerra) – Povoado Areia Branca→ Retorno no final da rodovia (com Rua 20)→ Rod. Ecologista Chico Mendes (antiga Rod. João Alves Bezerra) – Povoado Areia Branca→ Rodovia dos Náufragos→ Rodovia Ayrton Senna (Linha Verde) →Rodovia dos Náufragos →Av. Dr. José Domingos Maia (acesso à Rod. SE 100)→ Rodovia SE 100 (Rod. Inácio Barbosa – antiga Rod. José Sarney)→ Retorno → Rua Deputado Clóvis Rollemberg → Rua Niceu Dantas → Rua Juiz Moacir Sobral → Terminal Zona Sul.

Foto ascom SMTT