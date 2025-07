SMTT de Aracaju altera sentido em duas ruas no bairro Luzia a partir desta segunda-feira

A SMTT de Aracaju informa que, a partir desta segunda-feira (07), serão realizadas algumas alterações no trânsito no bairro Luzia, nas proximidades do Colégio Santa Chiara.

A rua Cordeiro de Morais, que passa na lateral da unidade de ensino, passará a ser mão única, no sentido que vai do cruzamento com a avenida Hermes Fontes, passando pelas ruas Moacyr Poconé, Jornalista João de Menezes e Perolina Silva Lima, até o cruzamento com a rua Nelson Hungria, próximo a Padaria União.

Além desta, haverá outra mudança de sentido, desta vez na rua José de Oliveira, que também passará a ser mão única no sentido Hermes Fontes.

De acordo com o diretor de Planejamento e Sistemas da SMTT, Flávio Novais, as alterações foram definidas com base em estudos técnicos e no diálogo com moradores e comunidade escolar. “Essas mudanças são uma solicitação da comunidade e uma forma de nós organizarmos o trânsito na região. Além disso, também atende a uma necessidade da escola existente no local, que sempre gera um tráfego maior, principalmente em horário de pico”, explicou.

Foto: Ascom / SMTT