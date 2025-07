SMTT de Aracaju altera trânsito na Acrísio Garcêz a partir de segunda

Para dar mais fluidez no trânsito e reduzir a retenção de veículos, principalmente na avenida Padre Nestor Sampaio, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) informa que a partir da próxima segunda-feira, 28, serão realizadas algumas alterações no trânsito da avenida Acrísio Garcêz.

Para quem trafega a partir da avenida Nestor Sampaio em direção à caixa d’água do conjunto Castelo Branco, a via passará a ser mão única do cruzamento com a avenida Augusto Franco até o cruzamento com a rua Sinésia Barreto Moura. A partir deste ponto em diante a via volta a ser mão-dupla.

De acordo com o diretor de Planejamento e Sistemas da SMTT, Flávio Novais, por conta desta alteração, os veículos que trafegam pela avenida Acrísio Garcêz em direção à avenida Augusto Franco não poderão ir direto, devendo entrar à direita na rua Sinésia Barreto, depois à esquerda na rua Francisco de Assis Delmondes Pereira Freitas e seguir direto até a avenida Augusto Franco.

“Durante esta semana estaremos colocando as devidas sinalizações na região, e a partir de segunda-feira as alterações passarão a valer. A nova circulação na Acrísio Garcêz promete mais fluidez no trânsito. As mudanças têm o objetivo de reduzir a retenção de veículos, principalmente na avenida Nestor Sampaio, que possui duas faixas, e ao cruzar com a Augusto Franco, passa a ter apenas uma faixa”, explicou.

Ainda segundo Flávio Novais, outra novidade no local é que, também a partir de segunda-feira, os condutores que trafegam pela Nestor Sampaio poderão virar à esquerda na avenida Augusto Franco.

Foto: Ascom / SMTT