SMTT de Aracaju altera trânsito na segunda para a Corrida do Fogo Simbólico

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) realizará alterações no trânsito na próxima segunda-feira, 1º de setembro, durante a 88ª edição da Corrida do Fogo Simbólico na Praça Fausto Cardoso, evento que dará início à programação da Semana da Pátria. Alguns bloqueios e desvios serão necessários para garantir a segurança viária durante o evento, que será realizado a partir das 8h30.

Segundo o coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, um dos bloqueios será no cruzamento da avenida Ivo do Prado com a rua Campos. “Os veículos que trafegam na Ivo do Prado no sentido praias-centro terão que desviar para a rua Campos, e de lá buscar ruas alternativas para chegar ao seu destino. Teremos também agentes fazendo o bloqueio no cruzamento da avenida Barão de Maruim com a Ivo do Prado. Então os motoristas que seguem pela Barão em direção ao rio Sergipe terão que desviar à direita na rua Dom José Thomaz. Já para quem segue pela rua Vila Cristina, terá que dobrar à esquerda na Barão de Maruim, e buscar as vias alternativas para chegar ao seu destino”, explicou.

Outros pontos também terão alterações. Agentes da SMTT farão um bloqueio na rua Geru, próximo à Secretaria Municipal da Fazenda (Semfaz), e o tráfego de veículos em direção ao leste será desviado para a rua João Pessoa. Já na avenida Rio Branco, os veículos que seguem no sentido praias deverão desviar à direita pela Travessa Hélio Ribeiro.

Transporte Público

Por conta do evento, algumas linhas de ônibus terão os itinerários alterados durante o período da Corrida do Fogo Simbólico:

SENTIDO 13 DE JULHO / MERCADO

RUA CAMPOS

RUA ITABAIANA

RUA ITABAIANINHA

RUA APULCRO MOTA

ANTÔNIO CABRAL SIMEÃO SOBRAL

TERMINAL MERCADO

SENTIDO 13 DE JULHO / MERCADO

RUA CAMPOS

RUA ITABAIANA

RUA ITABAIANINHA

HÉLIO RIBEIRO

TERMINAL CENTRO

SENTIDO BARÃO DE MARUIM / CENTRO

BARÃO DE MARUIM

RUA SANTA LUZIA

RUA RIACHUELO

RUA ITABAIANA

RUA ITABAIANINHA

HÉLIO RIBEIRO

TERMINAL CENTRO

SENTIDO BARÃO DE MARUIM / MERCADO

BARÃO DE MARUIM

RUA SANTA LUZIA

RUA RIACHUELO

RUA ITABAIANA

RUA ITABAIANINHA

RUA APULCRO MOTA

ANTÔNIO CABRAL SIMEÃO SOBRAL

TERMINAL MERCADO

Texto e foto ascom SMTT