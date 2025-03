SMTT DE ARACAJU APRESENTA BALANÇO DE OCORRÊNCIAS NO CARNAVAL; FORAM 13 ACIDENTES, SENDO 10 SEM VÍTIMAS

O Carnaval trouxe animação e foliões às ruas de Aracaju, mas também demandou atenção redobrada para garantir a segurança e a fluidez do trânsito.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) esteve presente em diversos pontos estratégicos da cidade, especialmente nos bloquinhos de rua, atuando na organização e orientação do tráfego. Ao todo, 50 agentes atuaram diariamente, contando com o suporte de 12 viaturas e 14 motocicletas.

De acordo com o balanço da Central de Controle Operacional (CCO) da SMTT, durante o período carnavalesco foram registradas 27 ocorrências. Entre os principais atendimentos, destacam-se 13 acidentes, sendo 10 sem vítimas e três com vítimas. Além disso, foram registradas três ocorrências relacionadas a estacionamento em garagem (guia rebaixada), quatro falhas em semáforos, seis casos de estacionamento irregular e uma queda de árvore, que exigiu rápida intervenção para evitar transtornos no trânsito.

Um dos principais focos da operação foi o tradicional bloco Rasgadinho, que reuniu grande público e contou com 26 agentes trabalhando exclusivamente na organização viária. O coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, faz um balanço positivo do trabalho durante este feriado.

“No geral as operações foram bem tranquilas. Tivemos 50 agentes de serviço por dia, trabalhando durante o Carnaval. Durante todo o período, os agentes que atuaram nos bloquinhos de rua fizeram bloqueios, desvios, deram orientações sobre o trânsito também, para minimizar o desgaste dos condutores com o tráfego dos veículos”, declarou.

Ascom SMTT de Aracaju