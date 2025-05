SMTT DE ARACAJU: CONFIRA O QUE MUDA NO TRÂNSITO DA AVENIDA BEIRA-MAR A PARTIR DESTE SÁBADO, 3 DE MAIO

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, a partir do próximo sábado, 3 de maio, a avenida Governador Paulo Barreto de Menezes (avenida Beira-Mar) será totalmente interditada no sentido Praia-Centro, no trecho compreendido entre o retorno em frente ao Parque dos Cajueiros e o condomínio Mansão Ville de Paris.

A medida ocorre devido ao avanço das obras do Complexo Viário Maria do Carmo Alves, executadas pelo Governo do Estado de Sergipe, e tem como objetivo garantir a segurança viária e o bom andamento dos trabalhos na região.

Com a interdição, os condutores que trafegam no sentido Praia-Centro deverão fazer um desvio à esquerda no retorno em frente ao Parque dos Cajueiros, acessando o lado oposto da avenida, que passará a funcionar em sistema binário (mão dupla) durante o período da obra. A previsão é que essa configuração seja mantida por, pelo menos, um ano.

Segundo o coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, os condutores que precisarem seguir em direção ao Centro da cidade deverão desviar à direita no retorno existente em frente ao condomínio Mansão Ville de Paris, retornando à via de origem. “Já para os que precisarem se dirigir para a avenida Tancredo Neves, a SMTT abrirá um novo acesso à direita, próximo à baia que permitirá o deslocamento direto para a Tancredo”, explicou Walter Faro.

A SMTT orienta os condutores a redobrar a atenção à nova sinalização e a planejarem seus deslocamentos com antecedência, a fim de evitar transtornos durante o período das intervenções.

