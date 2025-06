SMTT de Aracaju destaca primeiro dia de Forró Caju no Bugio com trânsito tranquilo

A tradicional festa junina Forró Caju no Bugio, em Aracaju, começou nesta sexta-feira, 6, em clima de celebração e com trânsito calmo. Durante a abertura do evento, não houve registros de ocorrências nas proximidades da praça Vereador Osvaldo Mendonça, onde acontece a festividade. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju atuou com eficiência, organizando tanto a segurança viária quanto o bom fluxo de veículos nos arredores.

Para manter a organização do tráfego, a SMTT preparou uma operação especial que envolveu o bloqueio de algumas vias, a sinalização de áreas com restrição de estacionamento e o aumento do efetivo de agentes nas ruas. No primeiro dia do Forró Caju no Bugio, a operação mobilizou oito agentes de trânsito, duas viaturas e contou com o apoio contínuo do Centro de Controle Operacional (CCO), que funciona 24 horas e pode ser acionado pelo número 118 para emergências e denúncias.

Balanço

De acordo com o agente de trânsito Eduardo Mendonça, a atuação da equipe contribuiu diretamente para a fluidez e segurança no entorno do evento. “Tivemos uma noite tranquila na questão do trânsito, nenhum incidente foi registrado e os foliões puderam curtir sem preocupações. Estamos aqui para trazer a tranquilidade para a segurança pública viária aos foliões do Bugio, nós não registramos infrações e o trânsito seguiu em perfeita harmonia”, declarou.

O coordenador da CCO, Fábio Bulandeira, monitorou a movimentação nos principais pontos do evento e ressaltou que o trânsito seguiu normalmente. “A primeira noite do Forró Caju no Bugio, transcorreu de forma tranquila no que se refere ao trânsito, sem qualquer ocorrência registrada pelo Centro de Controle e suas câmeras de monitoramento. Esse cenário positivo indica um planejamento eficiente das ações de mobilidade urbana, com bloqueios e desvios bem coordenados, além de uma atuação preventiva eficaz dos agentes de trânsito e do acompanhamento em tempo real do trânsito pelas câmeras de monitoramento do centro de controle da SMTT Aracaju.”, afirmou.

PMA