SMTT DE ARACAJU DISCUTE SOLUÇÕES ENTRE OS ÓRGÃOS DE TRÂNSITO PARA NÚMEROS DE ACIDENTES ENVOLVENDO MOTOS

A segurança no trânsito e a redução do número de sinistros envolvendo motocicletas é uma das metas da Prefeitura de Aracaju, que por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) tem levantado discussões com órgãos de trânsito de todo o estado. Pensando em buscar soluções concretas para o aumento no índice de sinistros na capital, sobretudo, envolvendo motocicletas, a SMTT de Aracaju mobilizou, na manhã desta terça-feira, 14, 26 órgãos e entidades de trânsito.

O encontro, que aconteceu na sede da SMTT, foi conduzido pelo superintendente Nelson Felipe, e foi uma oportunidade para que cada órgão convidado, por meio dos seus representantes, pudesse expor suas sugestões e debater acerca da segurança dos motociclistas no trânsito.

Segundo dados estatísticos dos órgãos SMTT, BPtran, BPRv e IML, neste ano, até o dia 13 de outubro, foram registrados 1.319 sinistros envolvendo motociclistas, o que representa um aumento de 12,06% em relação ao mesmo período do ano passado, quando foram contabilizados 1.177 sinistros. Também houve um aumento de 28,57% no número de sinistros com motocicletas envolvendo vítimas fatais neste ano, em comparação ao mesmo período de 2024.

De acordo com o superintendente Nelson Felipe, esses dados são preocupantes, o que torna necessária a união de forças entre todas as forças de segurança viárias e aqueles que estão no dia a dia do trânsito. Ele destacou ainda que, entre 2022 e 2024, enquanto o número total de sinistros em Aracaju reduziu em 3,61%, o número de sinistros envolvendo motos disparou em 17,56%.

“É preciso unir a sociedade em busca de uma solução, porque as pessoas estão morrendo ou ficando sequeladas. Nós, enquanto trabalhadores do trânsito, temos que pensar em uma solução. Hoje iniciamos um trabalho contínuo e tivemos colaborações das diversas entidades. Todas elas tiveram a oportunidade de trazer os seus dados, demonstrar a preocupação que há com esse tipo de sinistro, que tem matado muitas pessoas. Marcamos então novas reuniões para trazer soluções. Certamente, com esse trabalho em conjunto, chegaremos a uma possível solução para esse tipo de sinistro para que ele reduza e a gente consiga preservar vidas”, disse.

Ainda em sua apresentação, Nelson Felipe destacou que a imprudência tem sido uma das maiores causas de sinistros envolvendo motociclistas. “A infração que mais tem acontecido, em Aracaju, é a invasão ao sinal vermelho. É preciso que a gente tome providências. Precisamos virar essa chave, e por isso eu conclamo a cada um de vocês, que são formadores de opinião, que façamos um Grupo de Trabalho para pensarmos em soluções”, afirmou.

Trabalho em conjunto

A iniciativa de se fazer um Grupo de Trabalho (GT) para buscar soluções que reduzam os sinistros com motociclistas foi bastante elogiada pelos representantes das diversas instituições que participaram do encontro. Foi o caso de Zenóbio Júnior, Chefe de Operações do DNIT Sergipe. “A gente não pode colocar o motociclista como sendo o problema. Temos que enxergar que ele é parte da solução. Além disso, a educação no trânsito é o ponto primordial. Tem que ser vista como uma educação cidadã integrada à formação das pessoas desde os primeiros anos, para termos um número cada vez maior de condutores conscientes. Essa iniciativa da SMTT é muito importante, porque é uma ideia de juntar várias visões diferentes sobre o mesmo tema, colocar alternativas ao trânsito de Aracaju e chegarmos a soluções consistentes”, declarou.

Quem também participou foi o Major Allan Jones Souza de Santana, comandante do BPTran. “O tema tratado aqui na reunião foi de extrema relevância. Muitas ideias serão trazidas para cá, para fazermos um trânsito mais seguro em Aracaju e na Grande Aracaju, Queremos a segurança no trânsito, principalmente sobre duas rodas, e o importante é salvar e preservar a vida, fazendo o trânsito mais seguro a cada dia”, afirmou.

Já o presidente do Sindicato dos Motoboys de Aracaju, Guimarães Monteiro Neto, ressaltou a importância de discutir medidas que tragam mais segurança e valorização para a categoria, destacando que o diálogo entre os órgãos de trânsito é fundamental para construir soluções efetivas. “Nós sabemos que precisamos trazer mais melhorias para esses trabalhadores que atuam com moto, e reduzir esse número tão grande de sinistros que acontecem. Então, está de parabéns a SMTT com esta iniciativa”, afirmou.

Presenças

Estiveram presentes representantes das seguintes instituições: Polícia Rodoviária Federal (PRF), Batalhão de Policiamento de Trânsito (BPTran), Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv), Viação Atalaia, Viação Modelo, Sindicato dos Trabalhadores em Transportes Rodoviários de Aracaju (Sinttra), SMTT de Nossa Senhora do Socorro, Superintendência Executiva de Trânsito e Transportes de São Cristóvão (Setran), Secretaria Municipal de Saúde de Aracaju (SMS),Sindicado das Autoescolas do Estado de Sergipe (Sinase), Sindicato dos Trabalhadores em Táxi de Sergipe (Sintax), Conselho Estadual de Trânsito (CETRAN/SE), Departamento Estadual de Trânsito de Sergipe (Detran), Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (Dnit), Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), Secretaria Municipal de Educação de Aracaju (Semed), Sindicato dos Motoboys de Aracaju (Sindimotoboy), Sindicato dos Moto-Táxi, Moto-Frete é Moto-Entrega de Aracaju (Simetafre), Associação dos Transportadores Escolares do Estado de Sergipe (Astranspe), Projeto Bike Roubada, Delegacia Especial de Delitos de Trânsito (DEDT), e Serviço Social do Transporte e Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte (Sest/Senat).

Com informações e foto da SMTT