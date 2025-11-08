SMTT de Aracaju divulga agenda de ações educativas voltadas à conscientização e segurança viária

A próxima semana, que vai de 10 a 14 de novembro, contará com uma série de ações educativas voltadas à conscientização e à segurança viária. A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), dará prosseguimento à programação de atividades educativas com teatro, palestras e, em especial, uma homenagem alusiva a Semana em Memória às Vítimas do Trânsito, que acontecerá em três dias seguidos em locais diferentes.

O objetivo é sensibilizar condutores, pedestres e ciclistas sobre a importância do respeito às leis de trânsito e da adoção de comportamentos seguros nas vias. As atividades serão conduzidas pelo Grupo Cones de Teatro, da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET), que utiliza dinâmicas, esquetes e abordagens interativas para levar mensagens de segurança de forma clara e acessível.

Confira a programação

Segunda-feira, 10/11

Programação interna

Terça-feira, 11/11

Ação educativa: Teatro/Palestra

Equipe: CET / Grupo Cones

Local: Decós Hospital

Endereço: Avenida Mario Jorge Menezes Vieira, s/n, Coroa do Meio

Horário: 9h

Quarta-feira, 12/11

Ação educativa: Em Memória às Vítimas de Trânsito

Equipe: CET / Grupo Cones

Local: Rotatória

Endereço: Avenida Genilson Tavares com avenida Coelho e Campos

Horário: 6h

Quinta-feira, 13/11

Ação educativa: Em Memória às Vítimas de Trânsito

Equipe: CET / Grupo Cones

Local: Rotatória do Posto Sinhazinha

Endereço: Avenida Adélia Franco

Horário: 6h

Sexta-feira, 14/11

Ação educativa: Em Memória às Vítimas de Trânsito

Equipe: CET / Grupo Cones

Local: Rotatória

Endereço: Complexo das Palmeiras

Horário: 6h.

Texto e foto ascom SMTT