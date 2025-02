SMTT de Aracaju divulga alterações no trânsito da Euclides Figueiredo

Devido à instalação de novos semáforos no cruzamento da avenida Euclides Figueiredo com a Benjamin Constant, no bairro Santos Dumont, os motoristas devem ficar atentos às mudanças no trânsito da região.

Para melhorar a fluidez e aumentar a segurança, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) também implantou novas sinalizações nas ruas ao redor desse cruzamento.

Essas readequações no trânsito estão sendo feitas para corrigir problemas gerados pela falta de sinalização que a antiga gestão não colocou. A região contará com a presença de agentes de trânsito para orientar motoristas sobre as novas mudanças.

Quem está dirigindo pela avenida Euclides Figueiredo no sentido Norte-Sul e quer acessar a avenida Benjamin Constant, deve passar pelo cruzamento, deverá acessar a avenida JK (via de acesso à avenida Perimetral Oeste), fazer o retorno na rotatória, e voltar pela mesma avenida até o cruzamento da Euclides Figueiredo, e seguir em frente pela Benjamin Constant.

Foto ascom SMTT