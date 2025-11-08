SMTT DE ARACAJU INFORMA BLOQUEIOS TEMPORÁRIOS NO TRÂNSITO POR CONTA DE EVENTOS NO SÁBADO E DOMINGO

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que o trânsito sofrerá alterações temporárias neste fim de semana, 8 e 9, devido à realização de eventos na capital.

A recomendação é que os motoristas programem seus deslocamentos com antecedência e circulem com atenção redobrada, já que haverá bloqueios pontuais em diferentes áreas da cidade neste final de semana.

A SMTT destaca que as mudanças serão momentâneas e contarão com sinalização adequada durante todo o período. O órgão orienta ainda que os condutores sigam as instruções dos agentes de trânsito e utilizem rotas alternativas sempre que possível, evitando retenções no tráfego.

Sábado dia 08/11

Simulado de Evacuação do Hospital UNIMED

Local: Avenida Beira Mar

Hora: 08h às 12h

Bloqueios temporários: A rua Lagarto terá um bloqueio em que os condutores serão desviados para a rua Construtor João Alves. A rua Campo do Brito também terá um bloqueio na junção com a avenida Gonçalo Prado Rollemberg

Rota alternativa: Os condutores deverão acessar como rota alternativa a rua Guilhermino Rezende e a rua Alcídes Leite.

Corrida Mapple Bear Run

Local: Avenida Beira Mar

Hora:15h30 às 18h30

Bloqueios temporários: A largada acontecerá no estacionamento da Praia Formosa até as proximidades da Marinha. A avenida Beira Mar no sentido centro estará bloqueada durante o percurso.

Rota alternativa: Os condutores poderão acessar como rota alternativa a avenida Anísio Azevedo.

Corrida amigos do Binho

Local: Bairro Jardim Centenário

Hora:14h às 19h

Bloqueios temporários: Ocorrerá no bairro Jardim Centenário a partir das 15h, percorrendo as ruas Santa Clara, Hormezinda dos Santos, São João de Deus Oliveira, Jehova Ribeiro Couto, Santa Clara, Laudelino Raimundo Santos Filho e finalizando na rua Bela Vista.

Rota alternativa: Os condutores poderão acessar como rota alternativa a rua Radialista José da Silva Lima e a avenida Matadouro.

Domingo 09/11

29ª edição da Fest LGBT+

Local: Bairro América

Hora:14 às 22h

Bloqueios temporários: O evento acontecerá na rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho, que será bloqueada a partir das 14h para a montagem da estrutura e realização das atividades.

Rota alternativa: Os condutores poderão acessar como rota alternativa a avenida Centenário.

Circuito das Estações – Etapa Verão

Local: Orla da Atalaia

Hora: 6h

Bloqueios temporários: Durante o evento teremos o bloqueio da região do Banho Doce até a Praça do Farol, bairro Coroa do Meio.

Rota alternativa: Os condutores poderão acessar como rota alternativa a avenida Melício Machado.

Bloco Filhos de Maria

Local: Orla da Atalaia

Hora: 16h às 22h

Bloqueios temporários: Durante o evento teremos o bloqueio entre os Arcos da Orla de Atalaia até a Praça de Eventos no sentido Centro.

Rota alternativa: Os condutores poderão acessar como rotas alternativas a avenida Melício Machado ou optar pela rua Deputado Clóvis Rollemberg.

