SMTT DE ARACAJU INFORMA SOBRE ALTERAÇÕES TEMPORÁRIAS NO TRÂNSITO NESTE FINAL DE SEMANA; CONFIRA OS LOCAIS

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa aos condutores sobre as alterações temporárias realizadas neste final de semana, mediante eventos realizados na capital sergipana.

De acordo com o órgão, os cuidados nas vias deverão ser redobrados, além de maior planejamento de tempo saindo mais cedo para os compromissos a fim de garantir a segurança viária durante às corridas, marchas, celebrações religiosas e culturais, com bloqueios temporários e monitoramento do trânsito realizados em diferentes pontos da cidade no sábado e no domingo, dias 25 e 26.

A Superintendência reforça que todas as intervenções serão temporárias e devidamente sinalizadas, e recomenda aos motoristas que fiquem atentos às orientações dos agentes de trânsito e, sempre que possível, busquem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Sábado

4ª Corrida para Conscientização da Doação de Órgãos e Tecidos em Sergipe

Local: Orla de Atalaia

Hora:15 às 20h

Bloqueios temporários: Orla de Atalaia no sentido Praias – Centro, no trecho entre o retorno da Cinelândia até próximo ao retorno dos Bombeiros.

Rota alternativa: Evitar trafegar pela avenida Santos Dumont no sentido Praias – Centro e optar pela avenida Melício Machado como rota alternativa.

4ª Corrida de Aniversário Aerofitness

Local: Avenida José Menezes Prudente

Hora:16h às 19h

Bloqueios temporários: haverá fechamento parcial da Avenida José Menezes Prudente, no trecho compreendido entre os dois retornos, o primeiro em frente ao posto de gasolina anexo ao Aeroporto e o segundo próximo ao Colégio Alceu Amoroso.

Rota alternativa: Os condutores poderão utilizar a rua da Laguna como principal acesso alternativo.

6ª Marcha Infantil para Jesus

Local: Bairro Industrial( Ponto de partida Corinto Leite)

Hora: 16h às 17h30

Bloqueios temporários: haverá bloqueios de acordo com a evolução da marcha que irá partir da avenida Corinto Leite.

Rota alternativa: Evitar trafegar pelas imediações das avenidas Corinto Leite e José Conrado de Araújo, além das ruas Belém e Altamira. Os condutores deverão utilizar a avenida General Calazans como rota alternativa.

Domingo

Encontrão Celebrativo da Pastoral da Criança em Sergipe

Local: Rua Propriá

Hora: 9h15 às 10h

Bloqueios temporários: Haverá bloqueios temporários na rua Propriá durante a realização da caminhada.

Rota alternativa: Os condutores poderão utilizar a rua Laranjeiras e Itaporanga como rotas alternativas.

Maratona de Aracaju 2025

Local: Orla a Ponte da Barra dos Coqueiros

Horas: 2h às 10h

Bloqueios temporários: Avenida Santos Dumont (Orla da Atalaia): totalmente interditada no sentido Centro, e com meia pista liberada no sentido Praia; Rodovia Inácio Barbosa com bloqueio temporário e acesso controlado pela SMTT; Avenida Beira Mar com interdições parciais em vários trechos; bloqueio no cruzamento com a Av. Francisco Porto, com desvio do tráfego para essa via; bloqueio também no cruzamento com a Av. Anísio Azevedo, com desvio para a própria Anísio Azevedo.O sentido Centro da Beira Mar permanecerá bloqueado durante todo o evento. Ponte Aracaju–Barra dos Coqueiros: interdição parcial nos dois sentidos, com tráfego controlado próximo ao canteiro central e liberação total após a passagem dos atletas.

Rotas alternativas recomendadas: Av. Tancredo Neves, Av. Francisco Porto, Av. Anísio Azevedo, Av. Hermes Fontes

Foto: Ascom/SMTT