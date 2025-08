SMTT DE ARACAJU INICIA OTIMIZAÇÃO DOS SEMÁFOROS NA AVENIDA BARÃO DE MARUIM A PARTIR DESTA QUARTA-FEIRA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) informa que a partir desta quarta-feira, 6, toda a extensão da Avenida Barão de Maruim passará por uma otimização do sistema semafórico.

As intervenções serão realizadas em cinco etapas e contará com obras no meio da via para passagem do cabeamento e posterior substituição de alguns equipamentos que controlam os semáforos.

Segundo o diretor de Planejamento e Sistemas da SMTT, Flávio Novais, a primeira etapa acontecerá no cruzamento da avenida Barão de Maruim com a Avenida Ivo do Prado, para que seja feita a substituição de alguns equipamentos.

Ainda nesta etapa será realizada uma obra na Avenida Barão de Maruim, no trecho entre a Rua Vila Cristina e a Rua Dom José Thomaz. “Serão feitas intervenções como cortes nas calçadas e nas vias, para que seja feita a passagem do cabeamento elétrico dos semáforos”, disse o diretor Flávio Novais.

O mesmo serviço será realizado nas demais etapas, sequencialmente nos cruzamentos seguintes com a Rua Itabaiana, Rua Santa Luzia, Rua Arauá, Rua Lagarto e Avenida Gonçalo Prado Rollemberg. “Enquanto todas essas intervenções acontecem, estaremos ao mesmo tempo fazendo a última etapa, que será a troca de alguns equipamentos no cruzamento da Barão de Maruim com a avenida Hermes Fontes”, ressaltou.

Em algum momento, os semáforos dos cruzamentos que passarão pelas intervenções precisarão ser desligados para que sejam feitas as devidas substituições. Nesse momento haverá a atuação de agentes de trânsito nos locais, para organizar o fluxo enquanto os equipamentos estiverem sendo substituídos.

Durante a realização das obras, os trechos da avenida Barão de Maruim irão funcionar em meia pista. “Inicialmente, as faixas do meio ficarão interditadas, e as faixas laterais, em ambos os sentidos, estarão liberadas para o tráfego. Depois haverá a inversão, as do meio serão liberadas e as laterais ficarão interditadas”, destacou. O diretor destaca, ainda, que ao longo de toda a extensão da avenida Barão de Maruim estão sendo instaladas algumas câmeras que fazem parte do sistema de otimização dos semáforos e que serão utilizadas para fazer a leitura de informações, como a quantidade e o tipo de veículos que trafegam no local.

