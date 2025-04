SMTT DE ARACAJU LANÇA NOVAS LINHAS CIRCULARES DE ÔNIBUS PARA ATENDER A REGIÃO DO CENTRO DA CAPITAL

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito de Aracaju (SMTT) informa que, a partir do dia 1° de maio, duas novas linhas de ônibus passam a integrar no transporte público da capital, a 300-1 Circular Zona Oeste-Via Desembargador Maynard, 300-2 Circular Zona Oeste-Via Lourival Batista, substituindo as linhas 033 – Terminal Rodoviário / Centro via Desembargador Maynard e 034 – Terminal Rodoviário / Centro via Lourival Batista, que deixarão de circular porque possuíam itinerários que não atendia com eficiência a área.

A decisão faz parte do processo de reequilíbrio das linhas, meta da Prefeitura de Aracaju com o objetivo de tornar o sistema mais eficaz e ampliar o atendimento à população, neste caso aumentando a cobertura na região do Centro da cidade, em especial na área dos mercados.

Segundo a SMTT, outras rotas importantes que atendem a região seguem garantidas: avenida Desembargador Maynard continuará sendo conectada ao Terminal do Centro pelas linhas: 031 – Eduardo Gomes / Centro via Des. Maynard e 715 – Tijuquinha / Centro via Des. Maynard. A ligação entre a Rodoviária Nova e o Terminal do Centro será mantida pelas linhas 032-1 – Tijuquinha / Centro via Osvaldo Aranha 01 e 032-2 – Tijuquinha / Centro via Osvaldo Aranha 02.

As mudanças têm por objetivo trazer benefícios concretos aos usuários já que as novas linhas possuem um trajeto mais abrangente, conectando de forma mais eficiente pontos estratégicos da cidade. Isso deve facilitar o deslocamento diário e proporcionar uma experiência mais satisfatória para quem depende do transporte público.

Confira os itinerários das novas linhas:

300-1 – CIRCULAR ZONA OESTE -Via Desembargador Maynard

Sentido: Term. Zona Oeste / Term. Mercado

Terminal Zona Oeste

Av. Tancredo Neves

Retorno (viaduto)

Av. Dr. José da Silva Ribeiro Filho

Av. Desembargador Maynard

Av. Barão de Maruim

Av. Ivo do Prado

Av. Rio Branco (canaleta)

Av. Otoniel Doria

Terminal Mercado

Sentido: Term. Mercado / Term. Zona Oeste

Terminal Mercado

Av. Gen. Calazans

Av. João Rodrigues

Av. Antonio Cabral

Av. Coelho e Campos

Rotula

Av. Gentil Tavares

Rua São Cristóvão

Rua Santa Catarina

Praça Dom José Thomaz

Rua Maximiano Geraldo de Oliveira

Rua Paraíba

Rua Rio Grande do Sul

Av. Camilo Calazans

Av. Tancredo Neves

Retorno

Rodoviária Nova

Terminal Zona Oeste

300-2 – CIRCULAR ZONA OESTE-Via Lourival Batista

Sentido: Term. Zona Oeste / Term. Mercado

Terminal Zona Oeste

Av. Tancredo Neves

Retorno (viaduto)

Av. Tancredo Neves

Av. Camilo Calazans

Rua Rio Grande do Sul

Rua Paraíba

Rua Mariano Salmeron

Rua Laranjeiras

Rotula

Av. Gentil Tavares

Av. Coelho e Campos

Av. Antonio Cabral

Av. João Rodrigues

Av. Gen. Calazans

Terminal Mercado

Sentido:Term. Mercado / Term. Zona Oeste

Terminal Mercado

Av. Otoniel Dória

Av. Rio Branco (canaleta)

Av. Ivo do Prado

Av. Barão de Maruim

Av. Desembargador Maynard

Av. Dr. José da Silva Ribeiro Filho

R.F

Av. Presidente Tancredo Neves

Retorno

Rodoviária Nova

Terminal Zona Oeste

