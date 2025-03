SMTT de Aracaju mobiliza efetivo de 50 agentes de trânsito por dia durante o Carnaval

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju mobilizará um efetivo especial para garantir a segurança viária e a fluidez do trânsito durante os dias de Carnaval, de 1º a 4 de março. Ao todo, 50 agentes estarão atuando diariamente nas ruas da capital sergipana, contando com o apoio de 12 viaturas e 14 motocicletas.

A atuação dos agentes se concentrará na organização do tráfego e na orientação dos condutores de veículos, principalmente nos locais onde ocorrem os principais eventos carnavalescos. Um dos destaques será a operação especial para o Rasgadinho, um dos blocos de rua mais tradicionais de Aracaju. Apenas neste evento, 26 agentes de trânsito estarão mobilizados diariamente para garantir a ordem e minimizar impactos no trânsito.

O coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, destacou a importância da cooperação dos condutores para um Carnaval seguro e sem transtornos no trânsito. “A gente reforça a importância da prudência dos condutores, orientando que evitem transitar pelo percurso durante os festejos e que sigam as ordens dos agentes de trânsito para evitar congestionamentos e garantir a segurança de todos”, afirmou.

Ele também ressaltou alguns cuidados que os motoristas devem tomar ao circular pelas áreas de eventos. “Todo o fluxo na região dos bloquinhos é mudado, então a gente sempre pede prudência aos condutores para procurarem rotas alternativas, optar por transporte público ou alternativo e seguirem as orientações dos agentes que vão estar acompanhando esses eventos”, explicou.

A SMTT orienta os foliões e condutores a se programarem com antecedência e a ficarem atentos às mudanças no tráfego para que todos possam aproveitar o Carnaval com segurança e tranquilidade.

Foto ascom SMTT