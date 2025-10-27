SMTT DE ARACAJU REALIZA BLOQUEIO E DESVIO DE TRÁFEGO NAS PROXIMIDADES DAS OBRAS DA PASSARELA BR-235

Na etapa 4 das obras de desmonte da passarela localizada na BR-235, nas proximidades do Atacadão, a Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) realizará, na próxima terça-feira, 28, das 21h até cerca de 5h, do dia 29, o bloqueio do acesso à rodovia pela Avenida Tancredo Neves, embaixo do viaduto, e implantará desvios de tráfego para garantir a segurança e a fluidez no trânsito durante os trabalhos.

As intervenções fazem parte da operação de substituição da estrutura, que será totalmente desmontada e substituída por uma nova passarela. Durante a operação, o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) coordenará as ações, enquanto a Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a SMTT de Aracaju atuarão de forma conjunta na organização do trânsito, sinalização e fiscalização.

Desvios e bloqueio

Desvio pelo Olaria / Av. Lauro Porto, dia 28: bloqueio no sentido Nossa Senhora do Socorro, com desvio pelo bairro Olaria, contornando a Praça Nelson Ferreira Martins. Veículos longos serão direcionados pelas avenidas Alcides Fontes, Matadouro, Santa Gleide e Lauro Porto. A operação começará às 21h.

A SMTT orienta os condutores a respeitarem a sinalização e as orientações dos agentes de trânsito, e, se possível, evitarem o trecho durante o horário de interdição.

Foto: Ascom/SMTT