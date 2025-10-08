SMTT de Aracaju realiza bloqueios temporários do Siqueira ao Bugio no domingo

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju realizará, neste domingo, 12, das 8h às 12h, bloqueios temporários em diversas vias da capital para promover a segurança viária e a fluidez do tráfego durante a Peregrinação do Dozenário e Festa de Nossa Senhora Aparecida 2025. A procissão seguirá da concentração na Praça Dom José Tomaz, no bairro Siqueira Campos até a Praça Vereador Osvaldo Mendonça, onde está localizado o Santuário Nossa Senhora Aparecida, no Bugio.

De acordo com o coordenador de Trânsito da SMTT, Walter Faro, os bloqueios serão feitos de forma gradual, acompanhando o avanço dos fiéis. “Durante o período da peregrinação, o tráfego de veículos nas ruas e avenidas do percurso será bloqueado. Orientamos que os condutores busquem rotas alternativas e redobrem a atenção nas imediações do evento”, destacou.

O trajeto da procissão passará pelas seguintes vias: Rua Neópolis (contramão), Rua Alagoas, Rua Simeão Aguiar, Avenida São Paulo, Avenida Santa Gleide (contramão), Rua Radialista Silva Lima (contramão), Avenida Centenário (pela esquerda, sentido Rótula da Imagem), Avenida Poço de Mero e chegada na Praça Vereador Osvaldo Mendonça.

Para garantir o bom andamento da procissão, a SMTT disponibilizará uma equipe composta por 18 agentes de trânsito, com três viaturas e 12 motocicletas, responsáveis por realizar os bloqueios, orientar condutores e assegurar a segurança dos participantes.

Transporte coletivo

Devido à realização da procissão no domingo, 12, a tradicional feirinha do Bugio será realocada para a rua Vereador Pedro Alcântara Carvalho. Por esse motivo, as linhas de ônibus 001, 080 e 101 terão seus itinerários temporariamente modificados começando no sábado às 14h até o domingo às 16h, após saírem do final de linha, os ônibus seguirão pela avenida Poço do Mero diretamente até a Rótula da Santa.

