SMTT de Aracaju recebeu 147 solicitações de blocos de rua

O Carnaval se aproxima, e os foliões já se preparam para curtir os tradicionais blocos de rua em Aracaju. A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), responsável pela liberação do uso do espaço público, recebeu um total de 147 pedidos de autorização de blocos de rua.

Em alguns casos, os organizadores também solicitaram o apoio da SMTT para orientar o trânsito no local, auxiliando na logística do evento. Nestas situações, a superintendência dará o suporte com a presença de agentes de trânsito, viaturas e outros recursos. Nestes casos será cobrada uma taxa pelo serviço prestado.

De acordo com o superintendente da SMTT, Nelson Felipe, cada bloco precisa cumprir uma série de exigências. “Os organizadores devem garantir que, após o encerramento do evento, qualquer estrutura utilizada, como palcos ou barreiras, seja desmontada imediatamente para evitar a interdição prolongada das vias públicas”, explica.

Os organizadores dos bloquinhos de rua tiveram até o dia 29 de janeiro para solicitar a autorização à SMTT. “Temos 30 dias para realizar todo o processo de autorização. Como o Carnaval começa no fim de fevereiro”, ressalta o superintendente da SMTT, Nelson Felipe.

Texto e foto ascom SMTT