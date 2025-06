SMTT DE ARACAJU REFORÇA O MONITORAMENTO DO TRÂNSITO DEVIDO ÀS CHUVAS QUE ESTÃO SOBRE A CAPITAL

Devido às chuvas que estão sobre Aracaju nesta segunda-feira (30), alguns locais apresentaram lâminas de água na rua Francisco Porto e alguns locais com presença de canais em nível elevado.

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju reforça a importância também de condutores, pedestres, motociclistas e ciclistas para redobrar os cuidados no trânsito em dias de chuvas.

A SMTT reforça que, apesar de algumas vias apresentarem lâminas de água, como o cruzamento das avenidas Francisco Porto e Acrísio Cruz, o trânsito está fluindo normalmente na cidade.

O coordenador do Centro de Controle Operacional (CCO), Fábio Bulandeira, alerta para a necessidade de cautela ao dirigir em dias chuvosos. “A condução sob chuva requer cuidados redobrados, em função da baixa visibilidade e do risco de pistas escorregadias. É essencial manter a distância segura do veículo à frente, reduzir a velocidade e dirigir com atenção redobrada”, destacou.

A SMTT lembra que a Central de Controle Operacional funciona 24 horas por dia e pode ser acionada pelo número 118, oferecendo atendimento em situações emergenciais e coibindo práticas irregulares no trânsito da capital.

Foto SMTT