SMTT de Aracaju registra 10 acidentes com vitimas na última semana

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju apresentou, nesta segunda-feira, 6, o relatório de ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) no período de 28 de setembro a 4 de outubro.

Foram contabilizadas 67 ocorrências relacionadas a sinistros de trânsito, o que representa uma redução de aproximadamente 5,63% em relação à semana anterior. Desse total, 57 foram acidentes sem vítimas, e 10 com vítimas.

Ao todo, a central recebeu 498 ligações. Também foram registradas 110 denúncias de estacionamento irregular, sobretudo em frente a garagens particulares, as chamadas guias rebaixadas, com 42 ocorrências. As infrações relacionadas a estacionamento irregular envolveram casos como veículos em locais com placa de proibido estacionar, em vagas reservadas para idosos ou PcD, faixas de pedestre, estacionamento em cima da calçada, entre outras.

A SMTT destaca que a Central de Controle Operacional funciona 24 horas por dia, com atendimento gratuito pelo telefone 118. O canal pode ser acionado em situações emergenciais e para denúncias de condutas que comprometam a segurança viária da capital.

