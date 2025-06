SMTT de Aracaju registra 54 casos de colisões e 75 estacionamento irregular

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou o balanço das ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) na última semana. Entre os dias 22 e 28 de junho, a central recebeu 406 ligações, sendo os principais registros relacionados a sinistros de trânsito e estacionamento irregular.

No período, foram contabilizados 54 casos de colisões, dos quais 41 não tiveram vítimas e 13 resultaram em pessoas feridas. Também foram registradas 75 ocorrências de estacionamento irregular, incluindo 30 casos envolvendo veículos parados em guias rebaixadas (garagens particulares). Além disso, a CCO identificou 10 infrações em áreas sinalizadas com placas de “proibido estacionar” e registrou quatro bloqueios viários.

O coordenador do CCO, Fábio Bulandeira, destacou a redução no número de ocorrências na última semana. “Felizmente, a última semana do mês apresentou queda no volume de ocorrências, muito em função do feriado e do período de férias escolares. Pedimos que a população continue atenta e preserve a segurança no trânsito”, reforçou.

A SMTT lembra que a Central de Controle Operacional funciona 24 horas por dia e pode ser acionada pelo número 118, oferecendo atendimento em situações emergenciais e coibindo práticas irregulares no trânsito da capital.

