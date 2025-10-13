SMTT DE ARACAJU REGISTRA 61 ACIDENTES DE TRÂNSITO NA ÚLTIMA SEMANA, SENDO QUE SETE COM VITIMAS

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou, nesta segunda-feira (13), o balanço das ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) entre os dias 6 e 12 de outubro.

No período, foram contabilizadas 61 ocorrências de sinistros de trânsito. Desse total, 54 foram acidentes sem vítimas e 7 envolveram vítimas.

A central recebeu ainda 613 ligações, um crescimento de 23,1% em relação à semana passada, quando foram registradas 498 chamadas. Entre as ocorrências, 100 foram denúncias de estacionamento irregular, principalmente em frente a garagens particulares, as chamadas guias rebaixadas, com 37 ocorrências. As infrações mais comuns envolveram veículos estacionados em locais proibidos, vagas reservadas para idosos ou pessoas com deficiência, faixas de pedestres e sobre calçadas.

A SMTT destaca que a Central de Controle Operacional funciona 24 horas por dia, com atendimento gratuito pelo telefone 118. O canal pode ser acionado em situações emergenciais e para denúncias de condutas que comprometam a segurança viária da capital.

Foto: Ascom/SMTT