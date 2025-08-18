SMTT DE ARACAJU REGISTRA 63 ACIDENTES E MAIS DE 100 OCORRÊNCIAS DE ESTACIONAMENTO IRREGULAR

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou, nesta segunda-feira (18), o balanço das ocorrências registradas pela Central de Controle Operacional (CCO) entre os dias 10 e 16 de agosto.

No período, foram contabilizados 63 acidentes de trânsito e 471 ligações, a maioria relacionada a acidentes sem vítimas e 105 ocorrências referentes a estacionamento irregular, principalmente em frente a garagens particulares.

Segundo o levantamento, dos 63 acidentes, 51 não tiveram vítimas e 12 resultaram em pessoas feridas. Já as infrações de estacionamento que somaram 105 ocorrências, 32 envolveram veículos parados em frente a guias rebaixadas, bloqueando acessos a garagens particulares, e 15 foram registradas em áreas sinalizadas com placas de “proibido estacionar”.

O coordenador do CCO, Fábio Bulandeira, ressalta a importância dos números como alerta. “Esses dados reforçam a importância da prudência, do respeito à sinalização e da adoção de atitudes responsáveis por parte dos condutores. Nas últimas semanas notamos um aumento nesses números, pedimos que os condutores se mantenham conscientes no trânsito e respeitem as leis viárias”, declarou.

A SMTT reforça que a Central de Controle Operacional funciona 24 horas por dia e atende pelo telefone 118. O serviço está disponível para situações emergenciais e denúncias de irregularidades que comprometam a segurança viária em Aracaju.

Com informações e foto da SMTT