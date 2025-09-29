SMTT de Aracaju registra 688 ocorrências de trânsito em setembro

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou o balanço das ocorrências registradas pelo Centro de Controle Operacional (CCO) do último mês. Apenas em Setembro, foram registradas 688 ocorrências, tendo como principais infrações 262 sinistros de trânsito e 327 referentes a estacionamento irregular.

Dos 262 sinistros contabilizados, 221 não tiveram vítimas e 41 resultaram em vítimas. Entre as infrações de estacionamento, 155 casos envolveram veículos parados em frente a guias rebaixadas, impedindo o acesso a residências e comércios. Também foram registradas 48 ocorrências em áreas sinalizadas com placas de “proibido estacionar” e 45 em que motoristas deixaram os veículos sobre calçadas..

O coordenador do CCO, Fábio Bulandeira, ressaltou a necessidade de mudança de comportamento por parte dos condutores. “Os números mostram que ainda enfrentamos muitos problemas de imprudência no trânsito, tanto em relação à direção quanto ao respeito às regras de estacionamento. Cada ocorrência representa transtorno para a população e riscos para a segurança viária. É fundamental que os motoristas adotem atitudes responsáveis para que possamos reduzir esses índices”, afirmou.

A SMTT reforça que o Centro de Controle Operacional permanece em funcionamento 24 horas por dia e pode ser acionada por meio do número 118, para atender a população em situações emergenciais e coibir práticas irregulares no trânsito da capital.

Fonte SMTT