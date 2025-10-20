SMTT DE ARACAJU REGISTRA 71 ACIDENTES DE TRÂNSITO, COM 12 VITIMAS E 83 ESTACIONAMENTO IRREGULAR NA ÚLTIMA SEMANA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju divulgou, nesta segunda-feira, 20, o relatório de atendimentos realizados pela Central de Controle Operacional (CCO) entre os dias 13 e 19 de outubro.

No período, foram registradas 65 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito e 571 chamadas recebidas pela central, a maioria delas envolvendo sinistros sem vítimas.

Entre os 71 sinistros registrados pela CCO, 53 não resultaram em vítimas e 12 tiveram registro de pessoas vitimadas. O levantamento também aponta 83 denúncias de estacionamento irregular, com destaque para infrações cometidas em frente a garagens particulares.

Em relação às infrações de estacionamento, 43 casos envolveram veículos parados diante de guias rebaixadas, impedindo o acesso a residências e estabelecimentos comerciais. Outros sete episódios foram de motoristas que estacionaram em locais sinalizados com placas de “proibido estacionar”, e 11 casos foram referentes à ocupação irregular de vagas exclusivas para táxis.

A SMTT destaca que a Central de Controle Operacional funciona 24 horas por dia, com atendimento gratuito pelo telefone 118. O canal pode ser acionado em situações emergenciais e para denúncias de condutas que comprometam a segurança viária da capital.

Com informações e foto da SMTT