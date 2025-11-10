SMTT DE ARACAJU REGISTRA 87 ACIDENTES E 101 DENÚNCIAS DE ESTACIONAMENTO IRREGULAR NA ÚLTIMA SEMANA

A Prefeitura de Aracaju, por meio da SMTT divulgou, nesta segunda-feira (10), o relatório de atendimentos realizados pelo Centro de Controle Operacional entre os dias 2 e 8 de novembro.

No período, foram registradas 87 ocorrências relacionadas a acidentes de trânsito e um total de 527 chamadas recebidas pela central, a maioria delas envolvendo sinistros sem vítimas.

O levantamento também aponta 101 denúncias de estacionamento irregular, com destaque para infrações cometidas em frente a garagens particulares.

Em relação às infrações de estacionamento, 51 casos envolveram veículos parados diante de guias rebaixadas, popularmente conhecida como garagem particular, impedindo o acesso a residências e estabelecimentos comerciais.

Outros 15 episódios foram de motoristas que estacionaram em locais sinalizados com placas de “proibido estacionar”, e 15 casos foram referentes à ocupação irregular de vagas exclusivas para táxis.

De acordo com o coordenador do CCO, agente Matos, é grande o número de infrações relacionados a estacionamentos irregulares. “Nesta semana tivemos um total de 101 denúncias referentes a estacionamentos irregulares, com foco nas guias rebaixadas com 51 ocorrências. Nós relembramos aos condutores que é estritamente proibido estacionar em frente às garagens impedindo a entrada ou saída de veículos”, disse o coordenador.

A SMTT destaca que o CCO funciona 24 horas por dia, com atendimento gratuito pelo telefone 118. O canal pode ser acionado em situações emergenciais e para denúncias de condutas que comprometam a segurança viária da capital.

Foto: SMTT