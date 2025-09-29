SMTT Aracaju: Rua Péricles Muniz Barreto, no Salgado Filho, passa a ser mão única a partir desta terça-feira

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju anuncia que, a partir da próxima terça-feira, 30, a Rua Péricles Muniz Barreto, localizada no bairro Salgado Filho, passará a ser mão única no sentido da Rua Francisco Portugal até a Avenida Acrísio Cruz.

A mudança tem como objetivo organizar a circulação de veículos, melhorar a segurança de pedestres e motoristas, além de garantir maior fluidez no trânsito local.

A sinalização vertical será implementada a partir de segunda-feira, 29, indicando aos condutores a mudança, e passará a valer a partir de terça-feira, 30. A alteração foi definida após estudos técnicos realizados pela Diretoria de Sistemas e Planejamento da SMTT, que apontaram a necessidade de ajustar o tráfego em função do grande fluxo de veículos e da quantidade de estacionamentos na via.

De acordo com o diretor de Sistemas e Planejamento da SMTT, Flávio Novais, a alteração deve melhorar a mobilidade local. “A via concentra um grande fluxo de veículos e estacionamento. Por ser uma rua estreita, a mudança se faz necessária para melhorar a fluidez do tráfego e garantir mais segurança à população”, destacou.

Foto ascom SMTT