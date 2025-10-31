SMTT de Aracaju: Trânsito terá alterações temporárias neste sábado devido a eventos

A Prefeitura de Aracaju, por meio da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), informa que haverá alterações temporárias no trânsito neste fim de semana, em razão de eventos programados na capital sergipana. A orientação é para que os condutores redobrem a atenção e planejem seus deslocamentos com antecedência, a fim de promover maior segurança viária durante os eventos, que provocarão bloqueios momentâneos em diferentes regiões da cidade no sábado, 1º de novembro.

A SMTT destaca que todas as intervenções serão temporárias e estarão devidamente sinalizadas. É recomendado ainda que os motoristas sigam as orientações dos agentes de trânsito e, sempre que possível, utilizem rotas alternativas para evitar congestionamentos.

Sábado dia 01/11

2ª Etapa do Circuito de Corridas TV Atalaia

Local: Orla de Atalaia

Hora:15 às 19h

Bloqueios temporários: Orla de Atalaia no sentido Praias – Centro, no trecho entre o retorno da Cinelândia até próximo ao retorno dos Bombeiros.

Rota alternativa: Evitar trafegar pela avenida Santos Dumont no sentido Praias – Centro e optar pela avenida Melício Machado como rota alternativa.

Gravação do clipe Maracatu Baque Mulher

Local: Bairro América

Hora:14 às 18h

Bloqueios temporários: Percurso terá início na Igreja dos Capuchinhos e seguirá até a Rua Espírito Santo. A SMTT também bloqueará temporariamente as transversais da Rua Dep. Euvaldo Diniz.

Rota alternativa: Sugere-se evitar o tráfego pelas ruas transversais, optando pela Rua Rio Grande do Sul como alternativa.

