SMTT e DER discutem soluções para melhorar o trânsito nas vias de acesso às praias

O superintendente Municipal de Transportes de Aracaju (SMTT), Nelson Felipe, se reuniu nesta quarta-feira, 15, com Geraldo Motta, gerente de Trânsito do Departamento Estadual de Infraestrutura Rodoviária de Sergipe (DER/SE). O encontro, que contou com a participação de técnicos da SMTT e do DER, teve como objetivo iniciar as tratativas para encontrar soluções de melhorias no fluxo de trânsito em locais como as avenidas Melício Machado, Inácio Barbosa e Rodovia dos Náufragos. A ideia é reduzir o congestionamento nos finais de semana, quando há grande fluxo de veículos em direção às praias.

A reunião aconteceu na sede do DER e contou com a presença do secretário municipal de Turismo, Fábio Andrade; da secretária-executiva da Secretaria de Estado do Turismo (Setur), Daniela Mesquita; além de representantes do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

“O nosso objetivo é firmar uma parceria com o DER, que sempre foi um órgão presente conosco, e ver a solução melhor possível para o problema que há nos finais de semana na rodovia dos Náufragos, que é a continuação da avenida Melício Machado, bem como o retorno pela Avenida Inácio Barbosa”, relata Nelson.

O gerente de Trânsito do DER/SE, Geraldo Motta, destacou a importância da parceria para a solução do problema. “Nós observamos que, nos finais de semana, o trânsito trava na avenida Inácio Barbosa. Então, convocamos essa reunião para que a gente possa ver a melhor maneira de dar fluidez a esse tráfego, para que o turista que vem para Aracaju, que vem para Sergipe, não seja tão prejudicado nesse deslocamento para a Orla de Aracaju”, explicou.

