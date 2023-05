SMTT está readequando seis linhas de ônibus coletivo em Aracaju

A partir da análise do comportamento do transporte público da capital e região metropolitana, e atendendo a demanda da população, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju está readequando seis linhas de ônibus do sistema para a melhoria dos serviços prestados aos usuários.

As linhas 720 – UNIT/Centro via Shopping Jardins; 405 – 17 de Março/D.I.A via Marivan; 401 – Inácio Barbosa/UNIT/D.I.A; 200 -1 – Circular Indústria e Comércio 01; 001 – Augusto Franco/Bugio e a 007 – Fernando Collor/Atalaia foram reajustadas em quantidade de veículos, no quadro de horários e qualidade da frota.

“Usuários que utilizam essas linhas têm reclamado de atrasos dos ônibus e do estado de alguns veículos. Diante disso, analisamos minuciosamente o sistema e as linhas para encontrarmos uma solução, e estamos readequando a operação de seis linhas para melhorar o serviço prestado à população”, explica o superintendente da SMTT, Renato Telles.

Ele conta ainda que a SMTT tem feito, rotineiramente, fiscalizações nas garagens das empresas, durante as madrugadas, antes da saída dos veículos, para verificar a frota operante.

“Além de analisarmos constantemente o comportamento do sistema, fazemos fiscalizações nas garagens das empresas para verificar qual a frota que está saindo para operação. Atendendo as demandas dos usuários, a readequação que estamos fazendo nas linhas é necessária e importante para melhorar a qualidade do serviço”, declara Renato Telles.

Foto: Ascom/SMTT