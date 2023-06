SMTT implanta mudança de circulação no bairro São Conrado

Para a melhoria da mobilidade, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju está implantando uma mudança de circulação na avenida José Carlos Silva, na região do bairro São Conrado. A partir desta quarta-feira, 28, quem transita pela via, sentido Distrito Industrial de Aracaju (DIA), não poderá mais convergir à esquerda para acessar à rua João Batista Machado, conhecida popularmente como rua da Feira.

Agora, quem deseja ter acesso a rua João Batista Machado, terá que convergir na rua Z e contornar pela travessa Q1, saindo na rua da Independência. Além disso, quem está na José Carlos Silva, sentido DIA, não poderá mais convergir também à direita para acessar a rua da Independência. O condutor deve seguir pela rua Z e convergir na travessa Q1.

O diretor de Planejamento e Sistema da SMTT, Diego Carvalho, explica que a mudança de circulação é importante para dar mais segurança e fluidez ao trânsito. “Fizemos um estudo e aplicamos a mudança para a melhoria do trânsito naquela região, que é bastante movimentada. A cidade está crescendo e estamos sempre analisando o comportamento do trânsito para, caso seja necessário, fazer alterações em prol da mobilidade e segurança”, declara. Novas sinalizações de trânsito foram instaladas no local para orientar os condutores.

Monitoramento

Durante a fase de adaptação, agentes da SMTT permanecerão na região, monitorando o trânsito e orientando os condutores, informa o coordenador de Trânsito da SMTT, Erbert Zuzarte. “Toda mudança no trânsito precisa de um período de adaptação dos condutores e estaremos com equipes no local. É importante que motoristas, motociclistas, pedestres e ciclistas fiquem atentos às novas sinalizações implantadas”, orienta.

Melhorias

O professor Sérgio Ricardo, que circula constantemente pela região, aprovou a alteração no trânsito. “As mudanças são benéficas e trazem organização para o trânsito, que antes era confuso nesse local. E a presença dos agentes de trânsito, além de trazer organização, traz mais segurança para quem utiliza essa avenida diariamente, como é o meu caso”, disse.

A fisioterapeuta Synglid Peixoto, entende a importância de preparar os condutores de veículos e motociclistas para as novidades no trânsito. “Mesmo tendo que seguir mais adiante, sem usar os antigos retornos e me afastando um pouco mais da minha residência, as mudanças são necessárias e trarão mais organização e segurança para todos. Não adianta só pensar em mim se todos estão inseridos no trânsito”, considerou.

Fonte e foto SMTT