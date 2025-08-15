SMTT IMPLANTA SEMÁFOROS COM BOTOEIRAS E REFORÇA A SINALIZAÇÃO NA ETELVINO ALVES DE LIMA A PARTIR DE SEGUNDA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju concluiu, nesta semana, a instalação de dois semáforos com botoeiras na Avenida Etelvino Alves de Lima, no bairro Inácio Barbosa. A nova sinalização começa a funcionar na próxima segunda-feira (18).

Com mais de mil intervenções de sinalização realizadas nos primeiros oito meses do ano, a SMTT segue com o planejamento de fazer melhorias no trânsito da capital.

A sinalização foi implantada para aumentar a segurança viária e atender a uma demanda antiga da comunidade, que enfrenta alto fluxo de veículos e registros de acidentes. A ação inclui também a revitalização das faixas de pedestres e a instalação de placas indicativas.

O coordenador de Sinalização de Obras da SMTT, Márcio Rezende, destacou que a medida busca proteger pedestres e melhorar a fluidez do tráfego na região. “Nós introduzimos dois sinais com botoeiras e revitalizamos faixas. Esse é um pedido antigo da comunidade que agora terá mais segurança nessa via, onde anteriormente aconteciam muitos acidentes. Pedimos que os condutores se atentem à nova sinalização semafórica e respeitem as leis de trânsito”, alertou.

Morador do bairro e aposentado, Judivan Pereira relembrou experiências de risco no local e comemorou a mudança. “Essa faixa de pedestre é muito importante, e mais importante ainda é que os condutores respeitem as leis de trânsito. Eu já fui atropelado aqui. Tenho certeza de que, daqui para frente, com essa sinalização, o respeito vai aumentar”, afirmou.

