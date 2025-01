SMTT INFORMA ALTERAÇÃO NO TRÂNSITO NA PONTE DOS CAJUEIROS NA TARDE DESTA SEXTA-FEIRA, EM ARACAJU

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que, nesta sexta-feira, dia 17, a Avenida Beira Mar terá alterações no trânsito devido à instalação de cabeamento para a colocação de semáforos na região da ponte Juscelino Kubitschek (Ponte dos Cajueiros), próxima às obras de construção do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, do Governo do Estado.

As alterações no trânsito acontecem apenas nesta sexta-feira, 17. No sentido bairro Atalaia até o Centro, duas faixas da via estão bloqueadas após a ponte Juscelino Kubitschek, e apenas a faixa exclusiva está liberada. Já no sentido Centro até a Atalaia, uma faixa está fechada, e duas estão liberadas.

A partir das 13h30, nos dois sentidos da via, duas faixas estarão fechadas e apenas a faixa exclusiva estará liberada. Toda essa intervenção será até às 17h, desta sexta-feira, 17.

Rotas alternativas

A SMTT informa ainda a necessidade de os condutores adotarem rotas alternativas. No sentido Atalaia – Centro, é possível desviar pela avenida José Carlos Silva, ou mais à frente, pela avenida Murilo Dantas. Outra opção é desviar pela avenida Santos Dumont, percorrendo toda a Orla da Atalaia, até o trajeto que passa pelo Shopping Riomar e atravessa a ponte Godofredo Diniz, chegando à avenida Beira Mar após o trecho que está parcialmente fechado.

Já para quem trafega no sentido Centro – Atalaia, é possível desviar pelas avenidas Paulo VI, Francisco Porto e Tancredo Neves, bem como pela Delmiro Gouveia, acessando pela ponte Godofredo Diniz em direção ao Shopping Riomar.

Foto ascom SMTT