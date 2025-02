SMTT informa alterações no trânsito da avenida Beira Mar neste sábado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que o trânsito na avenida Beira Mar será alterado a partir das 14h do próximo sábado, 8, devido à realização de um bloco pré-carnavalesco. A previsão é que a via esteja totalmente liberada às 20h. Estarão na região 30 agentes de trânsito, distribuídos em 10 viaturas e oito motocicletas. Além disso, a equipe semafórica, composta por quatro servidores, estará presente para ajustes necessários nos semáforos ao longo do percurso, uma vez que a altura do trio elétrico pode exigir adaptações

O percurso do bloco será do cruzamento da avenida Augusto Maynard com a avenida Ivo do Prado até a rotatória da ponte que dá acesso ao bairro Coroa do Meio, na avenida Beira Mar. Os bloqueios acontecerão de forma gradativa, conforme o trio elétrico e os foliões avançarem pelo trajeto. Dessa forma, os agentes de trânsito fecharão apenas os trechos onde houver presença de participantes, liberando os demais à medida que o evento se desloca.

Desvios e bloqueios

Por volta das 14h, o trio elétrico, que estará estacionado na rua Duque de Caxias no lugar do ponto de táxi, seguirá para o ponto de concentração, em frente ao Iate Clube. Nesse momento, terão início os primeiros bloqueios e desvios, na avenida Augusto Maynard e ruas adjacentes, como Campo do Brito, José Sotero, Celso Oliva, Raimundo Fonseca e Álvaro Brito. Também será implementado um desvio na avenida Beira Mar, no sentido Centro, redirecionando o fluxo para a avenida Anísio Azevedo.

A saída oficial do trio está programada para às 16h, quando os bloqueios serão ampliados para todas as vias de acesso à avenida Beira Mar até a altura da avenida Francisco Porto. Com o avanço do trio, o bloqueio na Beira Mar será transferido para o cruzamento com a Francisco Porto e, posteriormente, para a descida da ponte do Riomar, desviando o trânsito para a avenida Beira Mar no sentido Sul.

Além disso, a partir das 17h, um desvio será implementado na avenida Beira Mar com a avenida Tancredo Neves, no sentido Norte. Também haverá bloqueios no Complexo das Palmeiras, garantindo que o tráfego no sentido Norte seja redirecionado para a avenida Delmiro Gouveia.

“Nosso objetivo é garantir a segurança dos foliões e a fluidez do trânsito, minimizando ao máximo os impactos para os condutores. Contamos com a compreensão da população para que utilizem rotas alternativas e respeitem as orientações dos agentes”, destacou o coordenador de trânsito Walter Faro.

Rotas alternativas

A SMTT recomenda que a população evite percorrer a avenida Beira Mar durante o período do evento e busque rotas alternativas, como as avenidas Acrísio Cruz, Hermes Fontes e Augusto Franco. O trânsito será gradativamente liberado após a passagem do trio em direção ao Iate Clube, com previsão de normalização total por volta das 20h.

Transporte Público

Com a realização do bloco carnavalesco, algumas linhas de ônibus terão o seu itinerário alterado. São elas:

003 – João Alves / Orlando Dantas

004 – Santa Maria / Mercado

007 – Fernando Collor / Atalaia

008 – Porto Sul / Bairro Industrial

051 – Atalaia / Centro

100 CS1 – Circular Shoppings 01

100 CS2 – Circular Shoppings 02

310 – Terminal Rodoviário / Shopping Riomar

701 – Jardim Atlântico / Mercado via Shopping Riomar

702 – Augusto Franco / Mercado via Beira Mar

Sentido: Norte/Sul

Linha: 003

Itinerário: avenida Ivo do Prado, avenida Augusto Maynard, rua Guilhermino Rezende, Praça da Imprensa, avenida Acrísio Cruz, avenida Francisco Porto.

Linha: 004

Itinerário: avenida Ivo do Prado, avenida Augusto Maynard, rua Guilhermino Rezende, Praça da Imprensa, avenida Acrísio Cruz, avenida Pedro Valadares, avenida Dep. Sílvio Teixeira.

Linhas: 007 e 702

Itinerário: avenida Ivo do Prado, avenida Augusto Maynard, rua Guilhermino Rezende, Praça da Imprensa, avenida Acrísio Cruz, avenida Pedro Valadares, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral, rótula, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins),

avenida Jornalista Santos Santana, avenida Beira Mar (à direita).

Linhas: 008, 051 e 701

Itinerário: avenida Ivo do Prado, avenida Augusto Maynard, rua Guilhermino Rezende, Praça da Imprensa, avenida Acrísio Cruz, avenida Pedro Valadares, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral, rótula, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins),

avenida Jornalista Santos Santana, avenida Beira Mar (à esquerda), Ponte Godofredo Diniz, avenida Delmiro Gouveia (Shopping Riomar).

Linha: 100 CS1

Itinerário: avenida Min. Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), avenida Jornalista Santos Santana, avenida Beira Mar (à esquerda), Ponte Godofredo Diniz, avenida Delmiro Gouveia (Shopping Riomar).

Linha: 100 CS2

Itinerário: avenida Delmiro Gouveia (Shopping Riomar), Ponte Godofredo Diniz, Complexo das Palmeiras, avenida Beira Mar (à esquerda), avenida Jornalista Santos Santana, avenida Pedro Valadares, retorno, avenida Pedro Valadares, avenida Ministro

Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins).

Sentido: Sul/Oeste

Linha: 310

Itinerário: avenida Delmiro Gouveia (Shopping Riomar), Ponte Godofredo Diniz, Complexo das Palmeiras, avenida Beira Mar (à esquerda), avenida Jornalista Santos Santana, avenida Pedro Valadares, rua Ananias Azevedo, rua Antônio Fagundes Santana, avenida Francisco Porto.

Sentido: Sul/Norte

Linha: 003

Itinerário: avenida Francisco Porto, avenida Pedro Valadares, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral, rótula, avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), avenida Pedro

Valadares, avenida Acrísio Cruz, rua Cedro, avenida Augusto Maynard, avenida Ivo do Prado.

Linha: 004

Itinerário: avenida Deputado Silvio Teixeira, avenida Min. Geraldo Barreto Sobral, rótula, avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), avenida Pedro Valadares, avenida Acrísio Cruz, rua Cedro, avenida Augusto Maynard, avenida Ivo do Prado.

Linhas: 007 e 702

Itinerário: avenida Beira Mar, avenida Tancredo Neves, avenida Iolanda Pinto de Jesus, avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), avenida Pedro Valadares, avenida Acrísio Cruz, rua Cedro, avenida Augusto Maynard, avenida Ivo do Prado.

Linhas: 008, 051 e 701

Itinerário: avenida Delmiro Gouveia (Shopping Riomar), Ponte Godofredo Diniz, Complexo das Palmeiras, avenida Beira Mar (à esquerda), avenida Jornalista Santos Santana, avenida Pedro Valadares, avenida Acrísio Cruz, rua Cedro, avenida Augusto

Maynard, avenida Ivo do Prado.

Sentido: Oeste/Sul

Linha: 310

Itinerário: avenida Francisco Porto, avenida Pedro Valadares, avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, rótula, avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral (Shopping Jardins), avenida Jornalista Santos Santana, avenida Beira Mar (à esquerda), Ponte Godofredo Diniz, avenida Delmiro

Foto – ASCOM SMTT