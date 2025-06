SMTT  informa alterações no trânsito na Orla de Atalaia para a Terça do Arrocha

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju estará operando nesta terça-feira, 17, para garantir a fluidez no trânsito e a segurança viária durante mais uma edição da Terça do Arrocha, realizado no Arraiá do Povo, na de Orla da Atalaia.

A diretoria de trânsito da SMTT informa que, a partir das 19h até às 22h, o retorno em frente ao Oceanário de Aracaju será bloqueado temporariamente, visando evitar congestionamentos e melhorar a circulação de veículos na Avenida Santos Dumont. Já a Polícia Militar será responsável pelo fechamento do retorno localizado em frente ao Hotel Sesc, ação que complementa o planejamento conjunto entre os órgãos municipal e estadual para manter o trânsito mais fluido e seguro durante o evento.

De acordo com o coordenador de trânsito da SMTT de Aracaju, Walter Faro, os agentes de trânsito da SMTT também estarão presentes para auxiliar na travessia de pedestres nas imediações da entrada A do evento. “Os bloqueios poderão ser liberados antes e depois dos horários previsto a depender a fluxo de veículos. Recomendamos que os condutores que não irão ao evento evitem a região da Orla da Atalaia no período noturno, para evitar grandes retenções e contribuir, assim, com a mobilidade na cidade”, orienta Faro.

A diretoria de Transportes Públicos da SMTT informa, também, que sinalizarão as vagas para táxi já a partir das 17h. “Organizaremos a fila de táxis posicionada em frente à entrada B e do lado oposto, que é no Hotel Vidam, para maior segurança e agilidade no embarque e desembarque de passageiros”, explica o coordenador de Transportes Públicos, Joandeson Soares.

Foto: Ascom / SMTT

