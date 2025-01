SMTT INFORMA ALTERAÇÕES NO TRÂNSITO NO TRAJETO IVO DO PRADO ATÉ CALÇADÃO FORMOSA NESTA SEXTA-FEIRA

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que, devido à realização do evento “Caminhada para Oxalá”, que acontece nesta sexta-feira,31, o trânsito sofrerá alterações temporárias no tráfego de veículos no trajeto que começará na Avenida Ivo do Prado, oposto à antiga praça do Minigolfe (OAB), seguindo pela Avenida Beira Mar, na contramão, até o calçadão da Praia Formosa, com bloqueios em algumas vias da cidade no tempo de realização da caminhada.

A concentração do evento está prevista para as 15 h, com saída do cortejo às 17 h.

A SMTT orienta a população e motoristas sobre as seguintes mudanças no trânsito:

-Avenida Beira Mar: Por volta das 17 h, haverá bloqueio no sentido centro, desviando todo o fluxo de veículos para a Avenida Anísio Azevedo.

-Avenida Augusto Maynard: Haverá bloqueio no cruzamento com a Avenida Ivo do Prado, impedindo o acesso a Ivo do Prado no sentido Centro.

-Rua Duque de Caxias: No cruzamento com a Avenida Ivo do Prado, também ocorrerá o bloqueio de acesso a Ivo do Prado no sentido Centro.

A SMTT estará no local com agentes de trânsito para orientar os motoristas e garantir a segurança do evento e do tráfego.

Foto ascom SMTT