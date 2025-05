SMTT informa continuidade dos isolamentos viários na parte inferior do elevado da Francisco Porto até finalização de reparos na estrutura

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que continuam os isolamentos viários da parte inferior do elevado que conecta as avenidas Francisco Porto, Gonçalo Rollemberg Leite e Hermes Fontes no início da tarde desta terça-feira, 6, até a Empresa Municipal de Obras e Urbanização (Emurb) finalizar os reparos preventivos necessários a fim de garantir a segurança de quem trafega pelo local.

A via foi fechada, primeiramente, na alça próxima à Faculdade Estácio. Quem segue em direção à avenida Francisco Porto e que pega à direita para ir para a avenida Hermes Fontes, foi fechado. Depois de concluídos os reparos nesse local, o serviço será feito do outro lado, próximo ao Centro de Excelência Professor José Carlos de Sousa. Para quem segue da avenida Hermes Fontes para o Centro, a entrada que dá acesso à avenida Francisco Porto também estará fechada. Assim que os reparos vão sendo concluídos as vias vão sendo liberadas.

Defesa Civil

No último domingo, 4, a Defesa Civil de Aracaju, diante do cenário chuvoso que teve na capital visualizou desplacamentos no guarda-corpo do elevado e, de imediato, solicitou à SMTT o isolamento viário entre o elevado e a subestação da Energisa, no sentido de garantir a segurança, tanto dos veículos que trafegam ali pelo local, como também dos transeuntes. A Defesa Civil, então, passou para a Emurb, que desde última segunda-feira, 5, tem realizado os reparos preventivos, no sentido de mitigar os riscos e por isso a necessidade de isolar trechos da via.

Emurb

De acordo com a Emurb, estão sendo executados no elevado das Av. Hermes Fontes com Av. Francisco Porto o serviço de remoção da camada de concreto que recobre a armadura do guarda corpo, na parte externa. Na última segunda-feira, dia 5, foi executado o lado da alça da subestação de energia, do lado sentido bairro Suissa. Já na manhã desta terça-feira, 6, foi executado o lado da alça da antiga Academia de Paulo Bedel, sentido bairro Luzia. Na tarde desta terça-feira, 6, o serviço de remoção da camada de concreto que recobre a armadura das guardas rodas do elevado, responsável por conectar as avenidas Francisco Porto e Gonçalo Rollemberg Leite.

Foto SMTT