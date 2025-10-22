SMTT informa interdições temporárias e rotas alternativas neste domingo

A SMTT de Aracaju informa que realizará alterações temporárias no tráfego da capital neste domingo, 26, para garantir a segurança dos participantes, condutores e o bom andamento da Maratona de Aracaju.

O evento contará com bloqueios a partir das 2h da madrugada de domingo e se estenderá até às 10h. A corrida deve reunir mais de 10 mil corredores de diferentes estados e contará com o apoio de diversos órgãos municipais.

Durante todo o período, a SMTT de Aracaju contará com um efetivo de 40 agentes, sendo 16 viaturas e oito motociclistas para orientar condutores e controlar o fluxo de veículos nas regiões próximas ao percurso da corrida.

Na Orla de Atalaia, o trânsito no sentido Praia–Centro estará totalmente bloqueado. Já no sentido contrário, apenas a faixa próxima ao canteiro central ficará interditada. Todo o tráfego que seguir em direção à praia será desviado para a rua Clóvis Rollemberg. Na rua Urbano Neto, no bairro Coroa do Meio, o bloqueio ocorrerá no sentido Leste–Oeste (orla–Bar da Draga).

Na avenida Beira Mar, o bloqueio será total a partir do cruzamento com a avenida Francisco Porto. Motoristas deverão utilizar as avenidas Francisco Porto e Acrísio Cruz, além das ruas Cedro e Itabaiana, como rotas alternativas, já que cruzamentos como Augusto Maynard, Anísio Azevedo e Barão de Maruim também estarão fechados.

Outros bloqueios ocorrerão no cruzamento da avenida Tancredo Neves com a Beira Mar, desviando o tráfego para a própria Tancredo Neves, e no Parque da Sementeira, onde o acesso direto será impedido. Quem se deslocar para a Zona Sul deverá optar pelas avenidas Tancredo Neves, José Carlos Silva e Paulo VI. O trecho da Beira Mar estará liberado apenas a partir da Tancredo Neves, e o acesso à orla pelo Shopping Riomar permanecerá interditado. Os atletas seguirão em direção ao Bairro Industrial, pela rua Belém, subindo a ponte no sentido contrário até a Barra dos Coqueiros, onde farão o retorno pela avenida Simeão Sobral, rumo ao Centro.

A SMTT orienta que os condutores planejem seus trajetos com antecedência e priorizem vias alternativas, como as avenidas Melício Machado, Tancredo Neves, Anísio Azevedo, Hermes Fontes e Francisco Porto, durante o período do evento.

Um dos pontos que exigirá maior atenção será a avenida Francisco Porto, onde agentes da SMTT realizarão uma operação de “Pare e Siga” para coordenar o fluxo de veículos e garantir a segurança dos corredores.

Todas as medidas têm como objetivo assegurar uma maratona organizada, com o mínimo de impacto para quem precisa circular pela cidade. A operação contará com o suporte da Central de Controle Operacional (CCO), responsável por monitorar em tempo real o trânsito e o decorrer da prova.

Foto Banco de imagens/Canva