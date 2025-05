SMTT informa mudança de itinerários das linhas de ônibus 310 e 301

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que a partir de quinta-feira, 15, as linhas de ônibus 310 e 301 terão o seu percurso alterado. As mudanças fazem parte do projeto da Prefeitura de Aracaju de reequilíbrio das linhas de ônibus, com foco na otimização dos trajetos, redução do tempo de viagem e melhoria contínua da qualidade do serviço à população.

Os ônibus da linha 310 – Terminal Rodoviário / Shopping Riomar, que antes seguiam pela avenida Francisco Porto direto até a avenida Beira Mar, sairão do Terminal Zona Oeste e farão o seu percurso normal até chegar na avenida Francisco Porto. Ao chegarem no cruzamento com a avenida Pedro Valadares, vão virar à direita e seguir direto pela avenida Ministro Geraldo Barreto Sobral, passando pelo Shopping Jardins.

Ainda nesta avenida, os ônibus farão o retorno existente em frente à Defensoria Pública do Estado de Sergipe, e seguirão direto, virando à direita depois na avenida Jornalista Santo Santana, seguindo até a Beira Mar, e voltando ao seu roteiro normal. O objetivo dessa mudança é atender ao público que precisa se deslocar para o Shopping Jardins e regiões próximas.

A outra alteração será na linha 301 – Povoado Cabrita / Zona Oeste via Luiz Alves, que a partir de quinta-feira, 15, passa a se chamar Povoado Cabrita / Terminal Campus, via Luiz Alves. A mudança está sendo feita para atender melhor os cidadãos que precisam se deslocar para o Complexo Doce Vida.

Pelo roteiro anterior, os ônibus desta linha seguiam para o Terminal Zona Oeste, e a partir de agora, irão retornar no Terminal do Campus. A principal alteração será no percurso que vai do Terminal Zona Oeste ao Povoado Cabrita, no qual algumas ruas serão acrescentadas ao itinerário. Ao chegarem na Rodovia João Bebe Água, os ônibus desta linha vão passar pela rua Projetada 3 (acesso aos Residenciais Doce Vida), seguirão até a rua União, onde farão o retorno novamente para a Rodovia João Bebe Água, e retornando ao seu percurso normal.

Confira os itinerários das novas linhas:

310 – TERMINAL RODOVIÁRIO / SHOPPING RIOMAR

Sentido: Shopping Riomar / Term. Zona Oeste

Shopping Riomar

Av. Delmiro Gouveia

Retorno

Av. Delmiro Gouveia

Av. Beira Mar

Av. Francisco Porto

Elevado

Av. Gonçalo Rollemberg Leite (Av. Nova Saneamento)

Av. Poeta José Sampaio

Av. Prof. José Olino de Lima Neto

Av. Tancredo Neves

Retorno

Rodoviária Nova

Terminal Zona Oeste

Sentido: Terminal Zona Oeste / Shopping Riomar

Terminal Zona Oeste

Av. Tancredo Neves

Retorno (viaduto)

Av. Dr. José da Silva Ribeiro Filho

Rua Acre

Rua Frei Luiz Canolo de Noronha

Av. São João Batista

Av. Gonçalo Rollemberg Leite (Av. Nova Saneamento)

Elevado

Av. Francisco Porto

Av. Pedro Valadares

Av. Ministro Geraldo Barreto Sobral

Av. Jornalista Santos Santana

Av. Gov. Paulos Barreto de Menezes

Av. Delmiro Gouveia

Shopping Riomar

301 – POVOADO CABRITA / TERMINAL CAMPUS, VIA LUIZ ALVES

Sentido: Terminal Zona Oeste / Povoado Cabrita

Terminal Campus

Av. Gov. João Alves Filho

Rótula

Av. Gov. João Alves Filho

Rua Horácio Souza Lima (Bairro Rosa Elze)

Rua Dep. Ulisses Andrade

Rua Panificador Silva

Av. Chesf

Rod. João Bebe Água (Rod. SE 065)

Rua União

Retorno

Rua União

Rua Projetada 3 (acesso aos Residenciais Doce Vida)

Rod. João Bebe Água (Rod. SE 065)

Conj. Luiz Alves

Rod. João Bebe Água (Rod. SE 065)

Estrada do Povoado Cabrita

Rua Wilson Carvalho

Asa do Galo (Pov. Cabrita)

Sentido: Povoado Cabrita / Terminal Zona Oeste

Asa do Galo (Pov. Cabrita)

Rua Wilson Carvalho

Estrada do Povoado Cabrita

Rod. João Bebe Água (Rod. SE 065)

Conj. Luiz Alves

Rod. João Bebe Água (Rod. SE 065)

Rua Projetada 3 (acesso aos Residenciais Doce Vida)

Rua União

Retorno

Rua União

Rod. João Bebe Água (Rod. SE 065)

Av. Chesf (Bairro Rosa Elze)

Rua Panificador Silva

Rua Dep. Ulisses Andrade

Rua Horácio Souza Lima

Av. Gov. João Alves Filho

Terminal Campus.

Foto: Ascom / SMTT