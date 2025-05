SMTT inicia campanha do Maio Amarelo com blitz educativa na Orla da Atalaia

Promover a segurança viária e reduzir o número de mortes e acidentes no trânsito é um compromisso que exige ações contínuas de conscientização. Pensando nisso, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju iniciou, na tarde da última segunda-feira, 6, as atividades da campanha do Maio Amarelo.

A primeira ação foi a realização de uma blitz educativa, na avenida Santos Dumont, em frente aos Arcos da Orla da Atalaia. A atividade contou com a participação da SMTT de Nossa Senhora do Socorro, do Batalhão de Polícia de Trânsito (BPTran), do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT) e do Batalhão de Polícia Rodoviária Estadual (BPRv).

Durante a blitz, os agentes de trânsito abordaram os condutores que passavam pelo local para conversar sobre a importância da campanha, que tem como objetivo principal chamar a atenção da sociedade para o alto índice de sinistros de trânsito. Também foram dadas orientações práticas para tornar o trânsito mais seguro e humano, como respeitar os limites de velocidade, não ingerir bebidas alcoólicas antes de dirigir e evitar o uso de celular ao volante.

O agente de trânsito Reinato Santos destacou a relevância da ação. “Estamos fazendo esta ação externa para a sociedade, para chamar a atenção sobre o movimento Maio Amarelo, que é alusivo à campanha para a redução de sinistros, e que já vem sendo realizado há alguns anos. A SMTT de Aracaju faz hoje uma blitz educativa com vários parceiros. Ao longo do mês de maio vamos realizar diversas ações com o objetivo de reduzir mortes e lesões no trânsito”, afirmou.

A ação também contou com a participação do Grupo Cones de Teatro, da SMTT de Aracaju, que apresentou intervenções lúdicas e educativas como forma de sensibilizar os condutores sobre comportamentos mais seguros no trânsito. Durante todo o mês, novas ações de educação e conscientização serão promovidas pela SMTT em diversos pontos da cidade.

Confira a programação desta semana:

06/05 (terça-feira)

08h: Blitz Educativa + Fiscalização – Av. Paulo Figueiredo Barreto (Lamarão);

09h: Atividade educativa no Colégio Neuzice Barreto (parceria com SMTT Socorro);

16h: Blitz Educativa + Fiscalização – Av. General Euclides Figueiredo (Porto Dantas);

07/05 (quarta-feira)

07h: Ação educativa no Colégio Carvalho Neto (todos os órgãos de trânsito);

09h: Intervenção artística com Cortejo Teatral no Centro de Aracaju;

08/05 (quinta-feira)

07h: Atividade no Colégio Ana dos Anjos (parceria com SMTT Barra dos Coqueiros);

09h às 10h: Palestra na empresa Petroeng Consultoria e Projetos Industriais LTDA;

09/05 (sexta-feira)

08h às 10h – Grande ação educativa ao longo de toda a Av. Hermes Fontes – (todos os órgãos de trânsito).

Foto ascom SMTT