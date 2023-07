SMTT inicia Operação Volta às Aulas com ação educativa na avenida Nestor Sampaio

Com o início do segundo semestre do ano letivo nas escolas da capital, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju deu início nesta quarta-feira, 19, à Operação Volta às Aulas, com uma ação educativa realizada em frente à uma instituição de ensino localizada na avenida Nestor Sampaio. O objetivo é chamar a atenção de pais, responsáveis, estudantes e toda a comunidade escolar para a importância do respeito às regras de trânsito também nas imediações dos colégios.

Equipes da Coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET) da SMTT e agentes de trânsito passaram mensagens de conscientização e orientações para a população, além de organizar o tráfego local e também fiscalizar os veículos que prestam serviço de transporte escolar.

Na Operação Volta às Aulas, os principais assuntos trabalhados são: a importância do uso dos itens de segurança nos veículos, como as cadeiras para crianças e o cinto de segurança também no banco de trás, o respeito à faixa de pedestre e aos pontos permitidos de embarque e desembarque dos estudantes, e a não formação de fila dupla, que além de ser infração, prejudica a fluidez do trânsito.

Agente de Trânsito e integrante da CET, Reinato Santos ressaltou que é preciso somar forças para a construção de um trânsito mais organizado e seguro no entorno das escolas.

“Pedimos que o pai, a mãe ou o responsável pelos estudantes estacionem em local adequado para o embarque e desembarque, que respeitem a travessia na faixa e evitem a formação de fila dupla na porta das escolas para que o trânsito possa fluir. São atitudes fundamentais e que fazem toda a diferença na organização e segurança do trânsito, principalmente nos horários de entrada e saída dos alunos”, disse.

Ao deixar a filha na escola, a dona de casa Rafaela dos Santos presenciou a ação educativa e reconheceu a importância deste trabalho. “Gostei de ver a atuação da SMTT em frente à escola. Em muitos momentos o trânsito fica confuso aqui, e isso dificulta deixar as crianças no colégio e, principalmente, a travessia dos alunos na faixa de pedestre. Estas ações fazem a diferença e precisam ser feitas constantemente para que a população se conscientize e respeite as leis de trânsito”, afirma.

Programação

Até a sexta-feira, 21, a SMTT realizará ações educativas em escolas de maior movimentação em Aracaju. Confira a programação:

Quinta-feira, 20

Horário: 6h

Local: Colégio Amadeus

Sexta-feira, 21

Horário: 6h

Local: Colégio Módulo

Fonte e foto assessoria