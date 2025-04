SMTT intensifica ações educativas na semana que antecede o feriado da Páscoa

Com a chegada do feriado prolongado de Páscoa, período em que muitas pessoas aproveitam para viajar, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT), deu início nesta segunda-feira, 14, uma série de ações educativas voltadas para a segurança no trânsito. As atividades, promovidas pela coordenadoria de Educação para o Trânsito (CET), estão acontecendo durante toda a semana que antecede o feriado e buscam conscientizar condutores, motociclistas, ciclistas e pedestres sobre a importância de um comportamento responsável nas vias.

As ações educativas têm como foco principal alertar os condutores para os riscos de infrações como o excesso de velocidade e o uso do celular ao volante, respeito a faixa de pedestre. Atitudes que seguem entre as principais causas de acidentes no trânsito.

A coordenadora de educação para o trânsito, Monike Barbosa, alerta sobre os perigos conhecidos, muitos motoristas ainda insistem em descumprir as normas. “As informações aparentemente se repetem, mas as pessoas ainda precisam mudar o comportamento para que haja, de fato, uma redução no número de acidentes. Como teremos um feriado prolongado nesta semana, direcionamos nossas ações para essa realidade, abordando todos os tipos de condutores e também pedestres, com mensagens de conscientização e incentivo à segurança no trânsito”, destacou.

Ela ainda reforça que a campanha está sendo intensificada nos pontos de maior movimento da cidade. “Estamos atuando cada dia em locais de grande fluxo para alcançar o maior número de pessoas possível. Nosso objetivo é chamar a atenção dos motoristas e conscientizar a população para um trânsito mais seguro”, afirmou a coordenadora.

As ações começaram nesta segunda-feira, com atividades educativas na avenida Hermes Fontes, e seguem ao longo da semana com a seguinte programação. Confira programação desta quarta-feira:

Quarta-feira, 16/04

Local: Casa da Eletricidade – Av. Hermes Fontes

Horário: 8h

Local: Largo da Gente Sergipana – Av. Ivo do Prado

Horário: 9h

Foto – ASCOM SMTT