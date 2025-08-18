SMTT leva diversão a crianças autistas durante solicitação do Passe Livre

Todas as quartas e quintas-feiras, o Núcleo de Perícia Médica, da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, atende solicitações de emissão da carteirinha de Passe Livre no transporte público. Pensando nos responsáveis que vão dar entrada no documento acompanhados de seus filhos, a SMTT implantou um importante trabalho de acolhimento a crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA). Em um espaço reservado, elas são acolhidas de forma humanizada pelo Grupo Cones de Teatro, que realiza diversas atividades lúdicas para entretê-las enquanto os pais aguardam atendimento.

De acordo com Franklin Ferreira, coordenador do Grupo Cones, a ação busca promover bem-estar tanto para os pequenos quanto para seus familiares. “As crianças com autismo requerem atenção especial. Elas vêm acompanhadas de suas mães ou pais e, para que não fiquem ociosas ou dispersas, disponibilizamos personagens lúdicos para transmitir orientações sobre o trânsito. Ensinamos, por exemplo, a andar na calçada, a não atravessar a faixa correndo e a sempre segurar a mão de um adulto. Esses são desafios que, muitas vezes, os pais de crianças neurodivergentes enfrentam nas ruas”, explicou.

As atividades realizadas pelo Grupo Cones incluem conteúdos educativos sobre o trânsito, como o significado das cores do semáforo, das placas, da sinalização viária e o uso correto da faixa de pedestres, entre outros. Para Solange Silva, chefe do Núcleo de Perícia Médica da SMTT, essa iniciativa ajuda a acalmar as crianças. “Elas chegam agitadas porque, muitas vezes, vêm de ônibus. É uma correria para as mães conseguirem chegar até aqui. No nosso espaço, elas encontram pintura, teatro e outras atividades. Isso é muito importante, pois proporciona momentos de descontração e interação”, afirmou.

A dona de casa, Carola Santos Cruz, de 37 anos, é mãe de três filhos, um deles com TEA. Ela esteve na SMTT para solicitar a carteirinha e aprovou a ação. “Essa carteirinha facilita muito para a gente poder sair, porque muitas vezes não temos dinheiro para a passagem. E quando chegamos aqui na SMTT e encontramos essas atividades, acho muito importante, porque as crianças não ficam agitadas e se divertem. É uma forma de distração para elas”, declarou.

A iniciativa também foi bem recebida pela dona de casa Acácia Bezerra Nunes Alves, de 47 anos, moradora do bairro Santa Maria. Ela cuida de um filho e três netos, e também foi solicitar a carteirinha de Passe Livre. “Essa atividade com as crianças é um grande apoio para nós. As crianças com autismo costumam ser mais agitadas, muitas vezes não conseguem esperar sentadas e têm suas dificuldades e limitações. Com esta ação, elas ficam distraídas. Estou achando isso muito bom”, comentou.

