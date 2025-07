SMTT organizará fluxo de veículos e ciclistas para 26ª Copa Brasil de Kart no sábado

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) informa que, no próximo sábado, 19, não haverá mudanças para a Área de Proteção ao Ciclista e Corredor (APCC), na Orla de Atalaia, mesmo com a realização da 26ª Copa Brasil de Kart, no Kartódromo Emerson Fittipaldi. A SMTT estará presente na região das 05h às 10h da manhã orientando corredores, ciclistas na passagem e auxiliando a entrada de karts para o evento.

Coordenador de Trânsito da SMTT, Walter Faro explica que, como o evento será realizado em três sábados consecutivos, inicialmente não haverá suspensão da Área. “Nós faremos com que os veículos necessários para a competição cruzar o canteiro central e seguirem para o Kartódromo mantendo a segurança dos corredores e ciclistas”, declarou.

A APCC funciona às terças e quintas-feiras, das 4h às 6h, e aos sábados e feriados, das 5h às 10h. O espaço, com 7 quilômetros de extensão (ida e volta) entre o estacionamento da Cinelândia e o Farol da Coroa do Meio, é destinado exclusivamente à prática de atividades esportivas, como corrida e ciclismo.

Foto: Ana Lícia Menezes/SMTT