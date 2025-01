SMTT orienta a reduzirem velocidade na Ponte Juscelino Kubitschek

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju tem adotado medidas para garantir a fluidez e segurança no trânsito nas imediações da obra de construção do Complexo Viário Senadora Maria do Carmo Alves, que ligará a Avenida Tancredo Neves ao bairro Coroa do Meio. A obra, de responsabilidade do Governo do Estado, iniciou-se no sábado, 11 de janeiro. A nova gestão da Prefeitura de Aracaju, por meio da SMTT, implementou a sinalização necessária na área.

Uma das intervenções ocorreu nas proximidades da ponte Juscelino Kubitschek, sobre o rio Poxim, no bairro Farolândia. No local, foram instaladas duas placas informativas: uma indicando a redução da velocidade para 30 km/h e outra alertando sobre a presença de uma lombada a 100 metros, no início da ponte. Além disso, viaturas e agentes da SMTT estão posicionados para orientar o tráfego.

O superintendente da SMTT, Nelson Felipe, ressaltou que, ao assumir a gestão da superintendência, identificou a necessidade de sinalização para garantir a segurança de ciclistas e pedestres antes do início das obras. “Implementamos uma redução acentuada da velocidade para proporcionar mais segurança durante a travessia de pedestres e ciclistas. Além disso, a lombada tem como objetivo diminuir a velocidade dos veículos, e a sinalização com cones alerta sobre os obstáculos na via”, explicou Nelson.

A obra tem previsão de duração de dois anos e, durante esse período, a SMTT estará constantemente presente, garantindo a fluidez do trânsito e a segurança de todos os usuários da via.

“A presença dos agentes da SMTT será constante, com foco na segurança e na educação no trânsito. A responsabilidade pela obra e pela ponte é do Governo do Estado e a nossa atuação está voltada para a implantação da sinalização e a orientação aos motoristas”, concluiu o superintendente.

Foto: Ascom/SMTT