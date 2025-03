SMTT orienta sobre as mudanças no trânsito durante a obra nas proximidades do Terminal Maracaju

A partir da próxima quinta-feira (13), devido ao início da segunda etapa da obra de restauração viária das avenidas Visconde de Maracaju e Juscelino Kubitschek, que será realizada pela Emurb, a Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju fará alterações no trânsito nas proximidades do Terminal Maracaju, no bairro Santos Dumont, para dar mais comodidade aos condutores de veículos que circulam pela via.

As obras tiveram início nesta quarta-feira (12), quando a construtora começou o serviço de colocação das placas e quebra do canteiro central para adequação da nova circulação temporária de veículos pela avenida Juscelino Kubitschek. As alterações no trânsito terão a duração de aproximadamente 60 dias, período em que a obra estará sendo executada. A empresa também será responsável por colocar toda a sinalização no local.

Segundo o diretor de Planejamento e Sistemas da SMTT, Flávio Novais, será feito um isolamento na avenida Juscelino Kubitschek, no sentido de quem vai do Centro da cidade para Nossa Senhora do Socorro. O bloqueio acontecerá no trecho que vai da Academia SmartFit até o primeiro retorno da Av Benjamim Constant, após o cruzamento com a rua São Francisco de Assis.

“O fluxo do condutor que for pela avenida Juscelino Kubitschek será desviado para a pista da esquerda que passará operar em mão dupla a partir do retorno situado logo antes da 3ª Delegacia Metropolitana. O condutor deverá seguir em frente e, ao chegar no próximo retorno que dá acesso à avenida Benjamin Constant, após a Igreja Adventista do Sétimo Dia, o condutor retorna à sua pista de origem, indo sentido à avenida Euclides Figueiredo”, explicou. Ainda de acordo com o diretor, para quem utiliza o transporte público, não haverá nenhuma alteração nas rotas dos ônibus.

Segundo o coordenador de trânsito da SMTT, Walter Faro, inicialmente uma viatura com agentes de trânsito estará no local para orientar os condutores. “À medida que a obra for avançando, nós vamos analisando a necessidade de permanência dos agentes no local, ou até mesmo se precisará aumentar o efetivo”, destacou.

Com informações e foto da SMTT