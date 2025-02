SMTT: 1ª semana de fevereiro teve mais de 500 ligações e mais de 200 ocorrências

A primeira semana de fevereiro foi intensa para o trânsito da capital sergipana. Segundo o balanço divulgado pela Central de Controle Operacional (CCO) da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju, entre os dias 2 e 8 de fevereiro foram recebidas 554 ligações e registradas 221 ocorrências.

Entre as principais ocorrências, destacam-se 86 sinistros de trânsito sem vítimas e 15 com vítimas. Além disso, houve 38 registros de problemas com estacionamento em garagem guias rebaixadas, popularmente conhecidas como portas de garagem.

De acordo com o coordenador da Central, Fábio Bulandeira, o alto número de ocorrências mostra a importância do serviço para garantir a segurança viária. Ele destacou também algumas alterações no trânsito que aconteceram. “Uma mudança importante que ocorreu a partir da primeira semana de fevereiro foi na circulação da avenida Euclides Figueiredo, que liga os bairros Santos Dumont e Soledade. Então, o condutor que transita naquela região deve se atentar à nova circulação e à nova sinalização”, alertou.

Além das demandas diárias, a SMTT também iniciou o apoio a eventos pré-carnavalescos na cidade. “Um exemplo disso foi o suporte dado a um bloco realizado no bairro 13 de Julho, neste final de semana, que reuniu uma grande quantidade de foliões na nossa capital”, afirmou.

A SMTT reforça que a população pode acionar o órgão pelo telefone 118 para reportar ocorrências no trânsito. “A SMTT e seus agentes de trânsito estão disponíveis para a população aracajuana”, concluiu Fábio Bulandeira.

Fonte e foto ascom SMTT