SMTT REALIZA BLOQUEIO TEMPORÁRIO EM TRECHO DA AVENIDA IVO DO PRADO NA QUINTA, EM DECORRÊNCIA DE OBRA DA ALESE

A Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) de Aracaju informa que realizará nesta quinta-feira, 14, das 8h às 12h, um bloqueio temporário de um trecho da avenida Ivo do Prado, em frente à Assembleia Legislativa de Sergipe (Alese), no sentido de quem vai do Mercado para a Atalaia.

De acordo com o Diretor de Trânsito da SMTT, Julio César Zambon, a intervenção atende a uma solicitação da Alese para a execução de obras de ampliação do prédio da Casa Legislativa.

Das 8h às 12h, período previsto para a realização da obra, os condutores que trafegam a avenida Ivo do Prado no sentido que vai do Mercado até a Atalaia deverão acessar a Praça Fausto Cardoso, seguir pela rua Pacatuba, depois entrar na rua Maruim e, em seguida, retornar à avenida Ivo do Prado, também conhecida como “Rua da Frente”.

“Durante o período de interdição, o tráfego de veículos no sentido bloqueado será desviado para essas vias alternativas. Agentes de trânsito da SMTT estarão no local com uma viatura para orientar motoristas durante a operação”, explicou.

Foto: Ascom/SMTT